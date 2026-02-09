Garap Film Terbaru, Denny Siregar Tunjuk Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Tokoh Utama

JAKARTA - Sosok Denny Siregar kembali menyita perhatian publik lewat film terbarunya, Tanah Runtuh. Lewat rumah produksinya, Denny Siregar Production, ia mengambil langkah yang terbilang nekat dengan menjadikan anak dengan kebutuhan khusus down syndrome sebagai tokoh utama dalam film ini. Sebuah pilihan yang masih jarang dilakukan di perfilman Indonesia.

Tanah Runtuh mengangkat cerita tentang hubungan persaudaraan dan keluarga, sejalan dengan tagar #trbrotherhood, yang berlatar situasi kehilangan dan kondisi hidup yang tidak mudah.

Dalam film ini, anak dengan kebutuhan khusus down syndrome mendapat porsi penting sebagai tokoh utama yang terlibat langsung dalam dinamika cerita, meski kondisinya tidak dijadikan sebagai konflik utama.

Melalui Tanah Runtuh, Denny Siregar ingin menunjukkan bahwa anak dengan Down syndrome dapat tampil sebagai tokoh utama yang kuat dan relevan, tanpa harus digambarkan sebagai beban atau objek belas kasihan. Film ini diharapkan bisa memberi sudut pandang baru bagi penonton tentang penerimaan, empati, dan makna persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.

