Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Garap Film Terbaru, Denny Siregar Tunjuk Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Tokoh Utama

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:30 WIB
Garap Film Terbaru, Denny Siregar Tunjuk Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Tokoh Utama
Film Tanah Runtuh
A
A
A

JAKARTA - Sosok Denny Siregar kembali menyita perhatian publik lewat film terbarunya, Tanah Runtuh. Lewat rumah produksinya, Denny Siregar Production, ia mengambil langkah yang terbilang nekat dengan menjadikan anak dengan kebutuhan khusus down syndrome sebagai tokoh utama dalam film ini. Sebuah pilihan yang masih jarang dilakukan di perfilman Indonesia.

Tanah Runtuh mengangkat cerita tentang hubungan persaudaraan dan keluarga, sejalan dengan tagar #trbrotherhood, yang berlatar situasi kehilangan dan kondisi hidup yang tidak mudah. 

Dalam film ini, anak dengan kebutuhan khusus down syndrome mendapat porsi penting sebagai tokoh utama yang terlibat langsung dalam dinamika cerita, meski kondisinya tidak dijadikan sebagai konflik utama.

Melalui Tanah Runtuh, Denny Siregar ingin menunjukkan bahwa anak dengan Down syndrome dapat tampil sebagai tokoh utama yang kuat dan relevan, tanpa harus digambarkan sebagai beban atau objek belas kasihan. Film ini diharapkan bisa memberi sudut pandang baru bagi penonton tentang penerimaan, empati, dan makna persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Film Film Denny Siregar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/206/3200078//jokow-2HnZ_large.jpg
Garap Film Horor-Komedi, Joko Anwar: Semoga Penonton Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/206/3199457//film_soal_putri_mandalika-oK3G_large.JPG
Legenda Putri Mandalika Diangkat ke Dalam Film Pendek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/206/3199170//papa_zola_the_movie-ZmNf_large.JPG
Film Animasi Papa Zola The Movie Tembus 4 Juta Penonton di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/33/3198908//lokasi_syuting_lisa_blackpink-pP9O_large.JPG
Mengintip Suasana Syuting Lisa BLACKPINK di Kota Tua, Jangan Harap Bisa Ketemu Para Pemeran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/25/3198548//film_tygo-uCiJ_large.jpeg
Selain Kota Tua, Syuting Film Extraction: Tygo Juga Dilakukan di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/598/3197718//big_movies_gtv-PqyK_large.JPG
Siap-Siap Maraton Film Aksi dan Teror Monster Buas di GTV Big Movies!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement