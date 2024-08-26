Sinopsis Film Term Life

JAKARTA - Sinopsis film Term Life akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Term Life adalah film drama aksi Amerika tahun 2016 yang diadaptasi dari novel grafis dengan judul yang sama.

Film ini disutradarai oleh Peter Billingsley dan ditulis oleh A.J. Lieberman. Film ini dibintangi oleh Vince Vaughn, yang juga berperan sebagai produser, bersama Hailee Steinfeld, Jonathan Banks, Mike Epps, Jordi Molla, Shea Whigham, William Levy, Taraji P. Henson, Annabeth Gish, dan Terrence Howard.

Nick Barrow adalah seorang perencana perampokan yang menjual rencana tersebut kepada penawar tertinggi. Namun, setelah sebuah pekerjaan berakhir buruk, ia terpaksa melarikan diri bersama putrinya, Cate, yang selama ini tidak pernah ia jalin hubungan. Cate, yang terbiasa hidup mandiri karena ibunya, Lucy, adalah seorang alkoholik, merasa kesal karena aktivitas kriminal ayahnya kini mengganggu hidupnya.

Nick berusaha mencari tahu siapa yang telah mengkhianatinya. Dengan bantuan seorang pria tua bernama Harper, ia menemukan bahwa pengkhianat tersebut adalah Kapten Keenan, seorang petugas yang sedang menyamar dan ingin membunuh Nick.

Sementara itu, hubungan antara Nick dan Cate semakin dekat. Cate bertanya bagaimana cara ayahnya merencanakan perampokan: "Pelajari cara keluar sebelum masuk, evaluasi keamanan tempat, apakah mereka memiliki CCTV atau apakah pemiliknya yang akan merespons, dan selalu pastikan memiliki rencana keluar yang bisa dijalankan.

Awalnya, Cate merasa kesal karena ayahnya tahu banyak tentang dirinya dan telah mengambil foto-foto dirinya sepanjang hidupnya dan menyimpannya dalam sebuah kotak, tetapi ia juga senang dengan hadiah ulang tahun yang diberikan ayahnya, seperti mengajaknya ke karnaval dan mengajarinya cara menembak.

Sementara itu, Keenan yang harus membersihkan tim korupnya yang membocorkan informasi kepada Internal Affairs, membunuh Detektif Matty dan seorang pekerja seks, lalu menuduh Nick sebagai pelaku pembunuhan tersebut.