Sinopsis Film Lethal Weapon, Duet Maut Mel Gibson dan Danny Glover

JAKARTA - Sinopsis film Lethal Weapon akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lethal Weapon adalah film aksi "buddy cop" Amerika yang dirilis pada tahun 1987.

Film ini disutradarai dan diproduseri oleh Richard Donner, ditulis oleh Shane Black, serta turut diproduseri oleh Joel Silver. Film ini dibintangi oleh Mel Gibson dan Danny Glover, dengan penampilan dari Gary Busey, Tom Atkins, Darlene Love, dan Mitchell Ryan.

Dalam Lethal Weapon, dua detektif LAPD yang sangat berbeda—Martin Riggs (Gibson), mantan anggota pasukan Green Beret yang menjadi ingin bunuh diri setelah kematian istrinya, dan Roger Murtaugh (Glover), seorang veteran yang juga seorang kepala keluarga—bekerja sama sebagai mitra.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 80% dari 55 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 6,9/10.

Sinopsis film Lethal Weapon

Sinopsis Film Lethal Weapon

Setelah kematian istrinya baru-baru ini, Sersan Narkotika LAPD Martin Riggs, yang merupakan mantan prajurit Pasukan Khusus, menjadi cenderung bunuh diri dan bertingkah laku tidak menentu. Meskipun terapis polisi menentang, kapten polisi percaya bahwa Riggs berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan untuk pensiun dini dengan pensiun yang besar, dan memutuskan untuk menjadikannya mitra dengan Sersan Pembunuhan berpengalaman, Roger Murtaugh, yang juga seorang veteran perang. Awalnya, Riggs dan Murtaugh tidak akur, karena Murtaugh menganggap remeh kondisi mental Riggs. Namun, akhirnya Murtaugh menyadari bahwa Riggs benar-benar memiliki kecenderungan bunuh diri.

Murtaugh dihubungi oleh Michael Hunsaker, seorang teman lamanya dari Perang Vietnam, yang meminta bantuannya untuk menyelamatkan putrinya, Amanda, dari kehidupan prostitusi dan pornografi. Namun, sebelum mereka bertemu, Amanda bunuh diri dengan melompat dari balkon apartemen. Otopsi menunjukkan bahwa Amanda diracuni dengan obat-obatan berbahaya, yang mengindikasikan bahwa kematiannya mungkin adalah pembunuhan.

Riggs dan Murtaugh mencoba menginterogasi germonya, tetapi mereka diserang setelah menemukan obat-obatan di tempat tersebut, memaksa Riggs untuk membunuh germo tersebut demi menyelamatkan nyawa Murtaugh. Petunjuk terakhir mereka adalah Dixie, seorang pelacur yang menyaksikan kematian Amanda, dan yang mereka percaya mungkin telah meracuni Amanda.

Rumah Dixie meledak saat mereka tiba, dan jasadnya ditemukan di antara puing-puing. Riggs menemukan komponen bahan peledak mercury switch di lokasi kejadian, sebuah bahan peledak khusus yang ia ingat digunakan oleh tentara bayaran CIA di Vietnam. Tersangka digambarkan oleh anak-anak di sekitar lokasi, yang memperhatikan bahwa dia memiliki tato pasukan khusus yang mirip dengan milik Riggs.