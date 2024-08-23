Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Review Episode Jus Nanas Kue Lapis dalam Series Piknik Pesona

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:05 WIB
JAKARTA – Episode Jus Nanas Kue Lapis dalam series 'Piknik Pesona' dapat disaksikan di sini. Dalam episode tersebut, penonton diajak mengikuti kisah seorang ibu muda yang mendambakan ketenangan tersebut dan memutuskan untuk piknik.


Namun, suasana tenang yang diharapkan saat piknik, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih menikmati waktu rehat, ia malah terusik oleh deretan telepon yang membanjiri ponselnya, baik terkait pekerjaan bahkan hal rumah tangga seperti memesan makanan.

Piknik Pesona
Review Episode Jus Nanas Kue Lapis dalam Series Piknik Pesona (Foto: MNC Media)


Dengan mengangkat judul yang unik, penonton akan diajak untuk merenungkan kesibukan hidup modern melalui cerita yang sederhana namun penuh makna tentang Ibu muda yang menjalani beberapa pekerjaan; usaha florist, agen properti, penjual ikan koi sekaligus ibu rumah tangga.

Setiap kali ia ingin mencoba menikmati jus nanas dan kue lapisnya, notifikasi dari ponsel memaksanya kembali ke dunia yang penuh tuntutan. Meskipun ia sangat mendambakan waktu untuk bersantai, tanggung jawabnya tak memberikan kesempatan untuk sekadar menikmati waktu “me time”.

Episode Jus Nanas Kue Lapis mungkin bisa menggambarkan dilema yang sering dialami oleh banyak ibu modern yang berharap bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri, tetapi terhalang oleh tanggung jawab yang tak pernah berhenti.

 

