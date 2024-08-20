Advertisement
Review Episode Jus Nanas Kue Lapis Film Piknik Pesona: Ketika Ibu Butuh Me Time

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:50 WIB
Review Episode Jus Nanas Kue Lapis Film Piknik Pesona: Ketika Ibu Butuh <i>Me Time</i>
Review Episode Jus Nanas Kue Lapis Film Piknik Pesona: Ketika Ibu Butuh Me Time. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Review Episode Jus Nanas Kue Lapis film series Piknik Pesona bercerita tentang bagaimana seorang ibu membutuhkan me time untuk rehat sejenak dari rutinitasnya. Kegalauan itu akan tercermin dalam episode ini.

Lewat episode Jus Nanas Kue Lapis yang dapat ditonton melalui link ini, Anda akan diajak mengikuti perjalanan seorang ibu muda yang mendambakan ketenangan dalam hidupnya. Tak hanya sebagai ibu, dia juga melakoni pekerjaan sebagai florist, agen properti, dan penjual ikan koi.

Untuk mewujudkan keinginannya, perempuan itu memutuskan piknik. Namun, suasana tenang yang diharapkannya saat piknik, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih menikmati waktu rehat, ia malah terusik oleh deretan telepon yang membanjiri ponselnya. 

Review Episode Jus Nanas Kue Lapis Film Piknik Pesona. (Foto: MNC Media)
Review Episode Jus Nanas Kue Lapis Film Piknik Pesona. (Foto: MNC Media)

Walaupun sangat mendamba waktu bersantai, namun tanggung jawab sebagai ibu dan pekerja tak memberi perempuan itu kesempatan untuk menikmati me time. Dilema yang kerap dihadapi setiap ibu-ibu modern yang juga seorang pekerja. 

Dengan judul tak biasa, episode Jus Nanas Kue Lapis film series Piknik Pesona akan mengajak Anda merenungkan tentang kesibukan hidup modern dalam plot sederhana penuh makna. 

