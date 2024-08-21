Jennifer Lopez Resmi Gugat Cerai Ben Affleck usai 2 Tahun Menikah

LOS ANGELES - Setelah dua tahun menikah, Jennifer Lopez atau JLo resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Ben Affleck pada Selasa (20/8/2024) di Pengadilan Los Angeles.

Melansir dari lama Variety, Lopez dan Ben Affleck, pasangan yang terpaut usia 3 tahun ini mengakhiri perjalanan cinta mereka yang sudah berlangsung puluhan tahun. Hingga mereka memiliki julukan "Bennifer."

Jennifer Lopez dan Ben Affleck mulai berkencan saat syuting film komedi romantis "Gigli" pada 2003. Sayangnya meski Lopez dan Affleck sudah bertunangan, mereka memilih untuk menunda pernikahannya. Sampai akhirnya mereka pun tidak jadi menikah.

Tak berselang lama, Lopez menikah dengan penyanyi Marc Anthony pada 2004. Begitu juga dengan Affleck, ia menikah dengan aktris Jennifer Garner pada 2005.

Sayang pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Setelah menjalani hidup masing-masing, Lopez dan Ben Affleck pun kembali bersama pada 2021.

Setahun kemudian, Jennifer Lopez dan Ben Affleck menikah dalam upacara tengah malam di Las Vegas, lengkap dengan mobil Cadillac convertible merah muda pada 16 Juli 2022.