JAKARTA - Jennifer Lopez tampil memukau di American Music Awards (AMAs) 2021. Meskipun mendapatkan kabar untuk perform di acara tersebut pada 'menit terakhir' , JLo tetap mampu membawakan lagu miliknya dengan syahdu dan powerful.

Kehadiran Jennifer Lopez untuk beraksi di atas panggung AMAs 2021 baru diumumkan pada 20 November lalu setelah Megan Thee Stallion batal. JLo segera seakan tidak ingin membuang waktu untuk mempersiapkan penampilannya di acara bertabur bintang tersebut,

Kekasih dari Ben Affleck itu membawakan lagu baru miliknya yang berjudul "On My Way". Penampilan JLo begitu anggun dibalut strap dress tulle warna nude-cream-soft yang menjuntai ke lantai, serta blazer hitam. Namun beberapa saat setelah ia mulai bernyanyi, blazer hitam itu pun dilepas.

Rambut model bun atau cepol menambah kesan simpel nan cantik. JLo menggenggam erat mikrofon silvernya dan melantunkan 'On My Way' dengan sangat menghayati.

Sebagai informasi, 'On My Way' sendiri merupakan sebuah lagu yang menjadi soundtrack dari film terbaru JLo berjudul 'Marry Me'. JLo akan berperan sebagai superstar bernama Kate Valdez . Film garapan Kat Cairo ini baru akan tayang pada Februari 2022.