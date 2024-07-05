Jennifer Lopez Lepas Cincin Kawin, Isu Cerai Menguat

LOS ANGELES - Jennifer Lopez terciduk melepas cincin kawinnya untuk pertama kali. Hal itu terlihat dari video yang diunggah akun JLO Beauty dan kemudian dibagikannya kembali lewat Instagram, pada 2 Juni silam.

Dalam video promosi tersebut, Jennifer tak terlihat memakai cincin berlian hijau berbentuk trapesium berukuran 8,5 karat pemberian Ben tersebut. Hal tersebut membuat isu perceraian keduanya semakin kuat.

Mengutip Entertainment Tonight, Jumat (5/7/2024), isu perceraian keduanya bermula dari awal tahun 2024 ketika keduanya jarang terlihat bersama. Ben Affleck dan Jennifer Lopez kemudian dikabarkan pisah rumah.

Saat ini, Ben memilih tinggal di rumah kontrakan dekat lokasi syuting film terbarunya, The Accountant 2. Sementara Jennifer, masih mendiami rumah mereka di Beverly Hills, California, Amerika Serikat.

Menariknya, pasangan ini memutuskan menjual rumah mewah tersebut seharga USD60 juta atau setara Rp977 miliar. Sumber dekat pasangan ini mengatakan, mereka berusaha keras untuk menyelamatkan pernikahan tersebut.

Jennifer Lopez lepas cincin kawin isu cerai menguat. (Foto: Instagram/@jlo)

Keduanya juga sangat menyadari bahwa isu perceraian mereka menjadi topik hangat di berbagai media. “Sebenarnya, mereka tidak ingin bercerai. Tapi di saat bersamaan, hubungan mereka tak berjalan dengan baik,” ujar sumber tersebut kepada E! Online.

“Tidak, mereka belum ingin menyerah dengan pernikahan tersebut dan masih berusaha memperbaikinya karena saling mencintai. Namun mereka juga merasa tidak bahagia dengan pernikahan itu,” imbuh sumber itu.

Bahkan untuk memperbaiki pernikahannya dengan Ben Affleck, Jennifer Lopez rela membatalkan tur konser ‘This Is Me..Live’ pada Mei silam. Dia dikabarkan ingin fokus pada keluarganya karena permasalahan dengan sang suami membuatnya cukup stres.