LOS ANGELES – Jennifer Lopez dan Shakira kembali mencetak prestasi gemilang. Sebelumnya dua diva seksi ini mencetak sejarah karena jadi dua perempuan Latin pertama yang tampil di panggung halftime Super Bowl.

Kini, aksi panggung spektakuler Jennifer Lopez dan Shakira di Super Bowl lima bulan lalu itu berhasil masuk jadi salah satu nominasi dalam gelaran ajang penghargaan bergengsi, Emmy Awards 2020.

Seperti dilapor Eonline, Rabu (29/7/2020) penampilan luar biasa Jennifer Lopez dan Shakira di atas panggung Super Bowl 2020 masuk dalam daftar nominasi untuk kategori Outstanding Variety Special (Live).

Di kategori ini, JLo dan Shakira bersaing dengan para nominator lain, yakni gelaran acara fantastis lainnya, mulai dari Tony Awards ke-73, Annual Golden Globe Awards ke-77, Live In Front Of A Studio Audience: All In The Family and Good Times, hingga perhelatan Academy Awards atau Oscar.

Tak cukup hanya satu nominasi, Jennifer Lopez dan Shakira juga memboyong tiga nominasi lainnya, yaitu untuk kategori Directing For A Variety Special, Lighting Design/Lighting Direction For a Variety Special dan Music Direction.

