Tiket Konser Tak Laku, Jennifer Lopez Terpaksa Ubah Konsep Tur

LOS ANGELES - Jennifer Lopez resmi mengubah nama turnya dari ‘This Is Me…Now’ menjadi ‘This Is Me…Live The Greatest Hits’. Hal itu dilakukannya setelah membatalkan tujuh konser dalam tur tersebut imbas tiket konser yang tak laku.

Perubahan nama tur, menurut VarietyZ, turut mengubah konsep konsernya. Dari yang awalnya fokus membawakan dan mempromosikan album barunya menjadi pertunjukan Live membawakan sejumlah lagu hits-nya.

“Langkah itu bisa saja menarik perhatian penggemar yang mungkin tidak tertarik dengan materi lagu terbaru Jennifer Lopez,” kata seorang sumber dikutip dari Page Six, pada Kamis (4/4/2024).

Jennifer pertama kali mengumumkan jadwal tur ‘This Is Me…Now’ pada Februari 2024. Sebulan kemudian, dia tiba-tiba membatalkan tujuh konser dalam tur tersebut, dari Nashville, Raleigh, New York. Atlanta, Tampa, Florida, dan New Orleans.