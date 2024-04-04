Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tiket Konser Tak Laku, Jennifer Lopez Terpaksa Ubah Konsep Tur

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |16:45 WIB
Tiket Konser Tak Laku, Jennifer Lopez Terpaksa Ubah Konsep Tur
Tiket konser tak laku, Jennifer Lopez terpaksa ubah konsep tur. (Foto: Instagram/@jlo)
A
A
A

LOS ANGELES - Jennifer Lopez resmi mengubah nama turnya dari ‘This Is Me…Now’ menjadi ‘This Is Me…Live The Greatest Hits’. Hal itu dilakukannya setelah membatalkan tujuh konser dalam tur tersebut imbas tiket konser yang tak laku. 

Perubahan nama tur, menurut VarietyZ, turut mengubah konsep konsernya. Dari yang awalnya fokus membawakan dan mempromosikan album barunya menjadi pertunjukan Live membawakan sejumlah lagu hits-nya.

“Langkah itu bisa saja menarik perhatian penggemar yang mungkin tidak tertarik dengan materi lagu terbaru Jennifer Lopez,” kata seorang sumber dikutip dari Page Six, pada Kamis (4/4/2024). 

Jennifer pertama kali mengumumkan jadwal tur ‘This Is Me…Now’ pada Februari 2024. Sebulan kemudian, dia tiba-tiba membatalkan tujuh konser dalam tur tersebut, dari Nashville, Raleigh, New York. Atlanta, Tampa, Florida, dan New Orleans. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/33/3052383/jennifer_lopez-N7c2_large.jpg
Jennifer Lopez Resmi Gugat Cerai Ben Affleck usai 2 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/33/3030104/jennifer_lopez_lepas_cincin_kawin_isu_cerai_menguat-k7YE_large.jpg
Jennifer Lopez Lepas Cincin Kawin, Isu Cerai Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/24/205/2714090/jennifer-lopez-hapus-semua-unggahan-di-instagram-kode-album-baru-CAITG8MQ9w.jpg
Jennifer Lopez Hapus Semua Unggahan di Instagram, Kode Album Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/22/205/2505651/intip-pesona-jennifer-lopez-bawakan-lagu-baru-di-amas-2021-7XspnZmod0.jpg
Intip Pesona Jennifer Lopez Bawakan Lagu Baru di AMAs 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/26/205/2316454/promosi-single-lagu-terbaru-jlo-rela-tampil-tanpa-sehelai-benang-btTRoouFm1.jpg
Promosi Single Lagu Terbaru, Jennifer Lopez Rela Tampil Tanpa Sehelai Benang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/29/205/2253756/aksi-panggung-jennifer-lopez-shakira-di-super-bowl-boyong-4-nominasi-emmy-awards-2020-S7HeBEWsuu.jpg
Aksi Panggung Jennifer Lopez-Shakira di Super Bowl Boyong 4 Nominasi Emmy Awards 2020
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement