LOS ANGELES - Tampil seksi dan bombastis masih jadi salah satu trik yang digunakan oleh Jennifer Lopez atau akrab disapa JLo dalam mempertahankan karirnya sebagai penyanyi.

Salah satu contohnya bisa dilihat baru-baru ini, demi mempromosikan lagu dan music video (MV) terbarunya yang ditengarai berjudul In The Morning, perempuan berusia 51 tahun tersebut rela tampil polos tanpa sehelai benang pun, seperti dikutip The Sun, Kamis (26/11/2020).

Dalam foto dan video yang diunggah JLo di akun Instagram pribadinya, pelantun hits Jenny From The Block tersebut didandani dengan gaya riasan wajah minimalis dan tatanan rambut wet waves. Foto-foto telanjang JLo untuk single lagu terbarunya, In The Morning diketahui merupakan hasil jepretan Mert Alas.

Bersamaan dengan promosi musik terbarunya yang akan dirilis Jumat 27 November mendatang, JLo juga tak lupa mempromosikan lini makeup miliknya, JLo Beauty yang akan hadir di pasaran 1 Januari 2021.

Bintang film The Hustlers satu ini memang sudah sangat familiar memperlihatkan keseksian tubuhnya. Seperti akhir pekan lalu, saat tampil di atas panggung gelaran American Music Awards 2020, JLo tampil hot dalam balutan catsuit transparan warna hitam, membawakan lagu Pa Ti dan Lonely bersama penyanyi Kolombia, Maluma.

