Sinopsis Film Kickboxer Vengeance

JAKARTA - Sinopsis film Kickboxer: Vengeance akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kickboxer: Vengeance adalah film seni bela diri Amerika tahun 2016 yang disutradarai oleh John Stockwell.

Film ini dibintangi oleh Dave Bautista, Alain Moussi, Gina Carano, Georges St-Pierre, dan Jean-Claude Van Damme. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 41% berdasarkan 32 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,69/10.

Sinopsis Film Kickboxer Vengeance

Sinopsis Film Kickboxer Vengeance

Cerita dimulai ketika Kurt Sloane pergi ke Thailand dan menuju ke kompleks seni bela diri milik Tong Po. Sesampainya di sana, dia dihadang oleh penjaga pintu, Kavi. Kurt membayar Kavi untuk masuk, tetapi Kavi justru memulai perkelahian dengannya. Namun, Kurt berhasil mengalahkan Kavi.

Seorang petarung lain di kompleks tersebut, Storm, menunjukkan kemampuannya dan berhasil mengalahkan Kurt. Suatu saat, ketika Kurt dan Kavi sedang mencuci pakaian, Kavi mencoba mencuri dompet Kurt. Menyadari niat Kavi, Kurt memintanya mengembalikan dompet itu namun membiarkan Kavi menyimpan uangnya.

Pada malam itu, Crawford memperkenalkan Tong Po kepada para penghuni kompleks dan Tong Po menunjukkan kekuatannya dengan memecahkan patung batu hanya dengan lutut dan sikunya. Setelah beberapa pertarungan di antara para petarung di kompleks tersebut, Tong kembali ke dalam untuk bertemu dengan para pengawalnya.

Malam itu, Kurt terbangun dan menemukan Tong Po. Ketika Kurt mengarahkan pistol ke arahnya, Tong Po memberitahu Kurt bahwa saudaranya adalah seorang pejuang yang berani, sedangkan Kurt adalah seorang pengecut.

Tong Po kemudian memukul Kurt hingga pingsan, dan Crawford memberi tahu Kurt bahwa karena aksinya itu, polisi telah dipanggil untuk menangkapnya.

Dalam kilas balik, terungkap bahwa Eric Sloane telah memenangkan Kejuaraan Dunia Karate. Saat acara perayaan di Sloan Gym, seorang promotor pertarungan bernama Marcia datang dan mengundang Eric untuk pergi ke Thailand guna bertarung dalam pertandingan bawah tanah.

Eric berpikir bahwa mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang dan membuat nama mereka dikenal, sementara Kurt sangat skeptis dan mencoba membujuk Eric untuk tidak pergi. Namun, Eric yang sudah bulat dengan keputusannya, tetap bertekad untuk pergi. Beberapa waktu kemudian, Kurt menerima sebuah amplop yang berisi medali kejuaraan Eric dan tiket ke Bangkok. Kurt mengetahui bahwa pada malam itu, Eric dijadwalkan bertarung melawan Tong Po.

Sementara itu, Liu, seorang perwira polisi Thailand setempat, telah merencanakan untuk menghentikan pertarungan bawah tanah meskipun atasannya, Wattona, yang berada di bawah bayaran Marcia, tidak menyetujuinya. Ketika Kurt tiba di Thailand, dia melihat Eric dibantai oleh Tong Po. Tong Po mencekik Eric dan mematahkan lehernya, membunuhnya.

Liu dan beberapa petugas polisi datang, memaksa semua orang untuk bubar kecuali Kurt, yang tetap bersama saudaranya. Di rumah sakit, Kurt menghadapi Marcia, menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Eric. Marcia memberitahunya bahwa itu adalah pilihan Eric.

Ketika Kurt meluapkan amarahnya kepada Marcia, dia dihentikan oleh polisi, yang kemudian membawanya untuk bertemu Master Durand, pelatih Muay Thai Eric, yang memberikan uang dari pertarungan Eric kepadanya, sebelum membawanya ke bandara. Kurt diperingatkan untuk meninggalkan Thailand dan tidak pernah kembali. Namun, dia memutuskan untuk tetap tinggal.