Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Unlocked

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |15:15 WIB
Sinopsis Film Unlocked
Sinopsis film Unlocked (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Unlocked akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unlocked adalah film aksi thriller yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Michael Apted, ditulis oleh Peter O'Brien, dan dibintangi oleh Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, serta Toni Collette. 

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 26% berdasarkan 57 ulasan dan peringkat rata-rata 4,3/10.

Sinopsis Film Unlocked
Sinopsis Film Unlocked

Sinopsis Film Unlocked

Setelah operasi di Paris gagal di bawah pengawasannya, Alice Racine, seorang petugas interogasi dari CIA, bekerja secara tersembunyi di sebuah pusat komunitas di London. Kawasan tersebut dikenal sebagai pusat ekstremisme, dan Alice memberikan informasi intelijen kepada layanan keamanan, termasuk Kepala Intelijen MI5, Emily Knowles. 

Mantan kepala stasiun dan mentornya, Eric Lasch, mengatakan bahwa Alice tidak perlu merasa bersalah atas kematian di Paris dan harus kembali ke lapangan.

CIA dan MI5 kemudian mengetahui bahwa seorang imam radikal bernama Yazid Khaleel merencanakan serangan biologis terhadap target Amerika di tanah Inggris, bekerja sama dengan David Mercer. 

Frank Sutter, seorang petugas dari Stasiun CIA di London, memberi tahu Alice bahwa ia mendapat perintah dari Kepala Divisi Eropa, Bob Hunter, untuk membantu mereka menginterogasi dan mematahkan semangat kurir Khaleel yang tertangkap, Lateef.

Di sebuah hotel, Alice menginterogasi Lateef dan berhasil memancing informasi tentang pesan yang harus disampaikan kepada perwakilan Mercer. Namun, sebelum ia memberi tahu Sutter tentang rincian pesan tersebut, Alice menerima telepon dari atasannya, Ed Romley, yang secara membingungkan memberinya misi yang sama seperti yang diberikan oleh Sutter. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement