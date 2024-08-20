Sinopsis Film Unlocked

JAKARTA - Sinopsis film Unlocked akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unlocked adalah film aksi thriller yang dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Michael Apted, ditulis oleh Peter O'Brien, dan dibintangi oleh Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, serta Toni Collette.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 26% berdasarkan 57 ulasan dan peringkat rata-rata 4,3/10.

Setelah operasi di Paris gagal di bawah pengawasannya, Alice Racine, seorang petugas interogasi dari CIA, bekerja secara tersembunyi di sebuah pusat komunitas di London. Kawasan tersebut dikenal sebagai pusat ekstremisme, dan Alice memberikan informasi intelijen kepada layanan keamanan, termasuk Kepala Intelijen MI5, Emily Knowles.

Mantan kepala stasiun dan mentornya, Eric Lasch, mengatakan bahwa Alice tidak perlu merasa bersalah atas kematian di Paris dan harus kembali ke lapangan.

CIA dan MI5 kemudian mengetahui bahwa seorang imam radikal bernama Yazid Khaleel merencanakan serangan biologis terhadap target Amerika di tanah Inggris, bekerja sama dengan David Mercer.

Frank Sutter, seorang petugas dari Stasiun CIA di London, memberi tahu Alice bahwa ia mendapat perintah dari Kepala Divisi Eropa, Bob Hunter, untuk membantu mereka menginterogasi dan mematahkan semangat kurir Khaleel yang tertangkap, Lateef.

Di sebuah hotel, Alice menginterogasi Lateef dan berhasil memancing informasi tentang pesan yang harus disampaikan kepada perwakilan Mercer. Namun, sebelum ia memberi tahu Sutter tentang rincian pesan tersebut, Alice menerima telepon dari atasannya, Ed Romley, yang secara membingungkan memberinya misi yang sama seperti yang diberikan oleh Sutter.