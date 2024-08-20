Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Troy, Perang Yunani vs Troya karena Perebutan Wanita

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:15 WIB
Sinopsis Film Troy, Perang Yunani vs Troya karena Perebutan Wanita
Sinopsis Film Troy, Perang Yunani vs Troya karena Perebutan Wanita (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Troy akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Troy adalah sebuah film epik sejarah perang yang dirilis pada tahun 2004, disutradarai oleh Wolfgang Petersen dan ditulis oleh David Benioff. 

Film ini menampilkan jajaran pemeran bintang seperti Brad Pitt, Eric Bana, Sean Bean, Brian Cox, Brendan Gleeson, dan Orlando Bloom. 

Menurut Rotten Tomatoes, Troy mendapat peringkat persetujuan sebesar 53% berdasarkan 229 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,00/10.

Sinopsis Film Troy
Sinopsis Film Troy

Sinopsis Film Troy

Pada tahun 1184 SM, Raja Agamemnon berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Yunani. Achilles, seorang prajurit heroik, bertarung untuk Agamemnon tetapi membenci pemerintahan tiraninya.

 Sementara itu, Pangeran Hector dari Troy dan saudaranya Paris merundingkan perjanjian damai dengan Menelaus, Raja Sparta. Paris menjalin hubungan asmara dengan istri Menelaus, Ratu Helen, dan diam-diam membawa Helen ke kapal yang akan membawanya pulang ke Troy. 

Merasa marah, Menelaus bertemu dengan Agamemnon, kakaknya, dan memintanya untuk membantu menyerang Troy. Agamemnon setuju, karena menaklukkan Troy akan memberinya kendali atas Laut Aegea. Agamemnon kemudian mengirim Odysseus, Raja Ithaca, untuk membujuk Achilles agar bergabung dengan mereka.

Di Troy, Raja Priam menyambut Helen ketika Hector dan Paris kembali ke rumah, dan memutuskan untuk bersiap menghadapi perang. 

Akhirnya, pasukan Yunani menyerang dan berhasil merebut pantai Troy, terutama berkat Achilles dan pasukan Myrmidonsnya. Achilles menyerang kuil Apollo dan menangkap Briseis—seorang pendeta sekaligus sepupu Paris dan Hector—sebagai tawanan. 

Ia merasa marah ketika Agamemnon dengan sengaja mengambil Briseis darinya, dan memutuskan untuk tidak membantu Agamemnon dalam pengepungan Troy.

Pasukan Troy dan Yunani bertemu di luar kota Troy. Dalam sebuah perundingan, Paris menawarkan diri untuk berduel dengan Menelaus agar Helen dan kota Troy dapat diselamatkan. Agamemnon, yang sebenarnya berencana untuk merebut kota Troy apapun yang terjadi, menerima tawaran tersebut. 

Menelaus melukai Paris dan hampir membunuhnya, tetapi Hector membunuh Menelaus, melanggar aturan duel. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, Hector membunuh Ajax dan banyak prajurit Yunani lainnya, memaksa Agamemnon untuk mundur. Ia menyerahkan Briseis kepada para prajurit Yunani untuk kesenangan mereka, tetapi Achilles menyelamatkannya.

 Malam itu, Briseis menyelinap ke kamar Achilles untuk membunuhnya; namun, ia malah jatuh cinta pada Achilles dan mereka menjadi kekasih. Achilles kemudian memutuskan untuk meninggalkan Troy, yang membuat Patroclus, sepupunya yang juga muridnya, merasa kecewa.

Meskipun Hector menentang, Priam memerintahkannya untuk menyerang pasukan Yunani. Dalam pertempuran, Hector berduel dengan seseorang yang ia kira adalah Achilles dan berhasil membunuhnya, tetapi ternyata itu adalah Patroclus. Terpukul oleh kematian Patroclus, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran selama sehari. 

 

Halaman:
1 2 3
