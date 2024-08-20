Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 18: Cinta dalam Bayangan Rahasia

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 20 Agustus 2024 berkisah tentang Alysa yang tidak terima melihat kedekatan Yasmin dengan Romeo dan Rangga. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya, Fiko, untuk mengikuti Yasmin.

Fiko kemudian diam-diam masuk ke rumah Yasmin dan mencoba mencari informasi, namun tepergok oleh Romeo. Meski berhasil kabur dengan foto keluarga Yasmin, namun Alysa kecewa karena foto itu tidak memberinya petunjuk penting.

Sementara itu, Romeo mulai bersikap dingin terhadap Yasmin karena merasa tidak pantas mendekatinya sebagai anak seorang pembunuh. Yasmin yang sedih dengan perubahan sikap Romeo, mencoba mencari alasan di balik perubahan sikapnya.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: RCTI)

Ketika Romeo mengembalikan baju almarhum ayah Yasmin, dia memergoki Fiko yang kembali menyusup ke rumah Yasmin. Curiga bahwa Yasmin sedang diincar, Romeo pun menugaskan Dani untuk menjaga Yasmin.

Yasmin akhirnya mengkonfrontasi Romeo atas sikap dinginnya. Namun pria itu berusaha menghindar dengan alasan dia tidak ingin Alysa menyakiti Yasmin. Namun, Rangga secara tak sengaja mendengar percakapan itu, yang membuat suasana semakin panas.