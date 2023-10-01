3 Film Pendek Serial Piknik Pesona Masuk Seleksi Awal FFI 2023

JAKARTA – Tiga film dalam series antologi Piknik Pesona: Evakuasi Mama Emola, Small Talk, dan Marsiti dan Sapi-Sapi, sukses masuk seleksi awal Film Cerita Pendek Festival Film Indonesia.

Tiga film tersebut nantinya akan bersaing dengan 23 film pendek lainnya untuk masuk ke tahap nominasi yang akan diumumkan pada 14 Oktober 2023. Jika belum menonton ketiga film di atas, maka ini kesempatan Anda streaming eksklusif di Vision+ melalui link ini.

Series antologi Piknik Pesona merupakan proyek kolaborasi antara Vision+ dan Palari Films. Ada 10 sutradara yang menggarap 10 film pendek yang menggambarkan harapan manusia merayakan kebersamaan di masa depan yang dipenuhi kebebasan.

Tiap film pendek di dalamnya mendokumentasikan kisah-kisah penuh pesona dan ragam manusia dalam usaha-usahanya merayakan keragaman budaya. Selain Piknik Pesona, Anda juga bisa menikmati berbagai konten premium Vision+ lainnya dengan berlangganan.

