HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Film Pendek Serial Piknik Pesona Masuk Seleksi Awal FFI 2023

Lutfi Fadila , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:33 WIB
3 Film Pendek Serial Piknik Pesona Masuk Seleksi Awal FFI 2023
3 film pendek series Piknik Pesona tembus seleksi awal FFI 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Tiga film dalam series antologi Piknik Pesona: Evakuasi Mama Emola, Small Talk, dan Marsiti dan Sapi-Sapi, sukses masuk seleksi awal Film Cerita Pendek Festival Film Indonesia

Tiga film tersebut nantinya akan bersaing dengan 23 film pendek lainnya untuk masuk ke tahap nominasi yang akan diumumkan pada 14 Oktober 2023. Jika belum menonton ketiga film di atas, maka ini kesempatan Anda streaming eksklusif di Vision+ melalui link ini

Series antologi Piknik Pesona merupakan proyek kolaborasi antara Vision+ dan Palari Films. Ada 10 sutradara yang menggarap 10 film pendek yang menggambarkan harapan manusia merayakan kebersamaan di masa depan yang dipenuhi kebebasan. 

Tiap film pendek di dalamnya mendokumentasikan kisah-kisah penuh pesona dan ragam manusia dalam usaha-usahanya merayakan keragaman budaya. Selain Piknik Pesona, Anda juga bisa menikmati berbagai konten premium Vision+ lainnya dengan berlangganan. 

Paket Vision+ Premium menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Ada pula paket Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga lengkap. 

Untuk bisa menikmati semua konten premium Vision+, Anda bisa mengunduh aplikasinya melalui Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Anda juga bisa mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. 

Informasi lebih lanjut terkait Vision+ dapat menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
