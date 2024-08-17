Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Akhir Pekan Nonton Film di RCTI+ Saja

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |17:38 WIB
Akhir Pekan Nonton Film di RCTI+ Saja
Akhir Pekan Nonton Film di RCTI+ Saja (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Bosan dengan rutinitas? Akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk bersantai dan menikmati hiburan. Salah satu cara yang menyenangkan adalah dengan menonton film kesukaan. Nah, daripada bingung mau nonton di mana, yuk langsung aja ke RCTI+. Banyak pilihan film menarik yang bisa kamu nikmati loh! Mulai dari film aksi, drama, komedi, hingga horor, semuanya ada! Berikut jadwal film yang dapat kamu saksikan secara gratis di aplikasi RCTI+ tanggal 17 hingga 18 Agustus 2024 : 

17 Agustus 2024

Captain Phillips

Casino

Grand Prix

Endless Battle

Akhir Pekan Nonton Film di RCTI+ Aja
Akhir Pekan Nonton Film di RCTI+ Aja

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/206/3062826/ima_awards_2024-mueS_large.jpeg
Daftar Nominasi Lengkap IMA Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/206/3062810/rekomenasi_film_akhir_pekan-o9RH_large.jpeg
Rekomendasi Film Akhir Pekan, Hanya di SuperApp RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061217/aldi_taher-JHRg_large.jpg
Aldi Taher Sebut RCTI+ Memudahkan Pecinta Sepak Bola untuk Menyaksikan Laga Timnas Indonesia vs Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061194/rcti_plus_gelar_nobar_timnas_indonesia_vs_australia-QA9l_large.jpg
RCTI+ Gelar Nobar Timnas Indonesia vs Australia Bertajuk Off Air Super Show Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/598/3061105/nobar-pOjt_large.jpg
Aldi Taher hingga Ririn Dwi Ariyanti Meriahkan Nobar Timnas vs Australia yang Diselenggarakan RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/598/3059652/rekomendasi_film_untuk_akhir_pekan_streaming_di_rcti_plus-ZAdl_large.jpeg
Rekomendasi Film Akhir Pekan, Streaming di RCTI+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement