Akhir Pekan Nonton Film di RCTI+ Saja

JAKARTA - Bosan dengan rutinitas? Akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk bersantai dan menikmati hiburan. Salah satu cara yang menyenangkan adalah dengan menonton film kesukaan. Nah, daripada bingung mau nonton di mana, yuk langsung aja ke RCTI+. Banyak pilihan film menarik yang bisa kamu nikmati loh! Mulai dari film aksi, drama, komedi, hingga horor, semuanya ada! Berikut jadwal film yang dapat kamu saksikan secara gratis di aplikasi RCTI+ tanggal 17 hingga 18 Agustus 2024 :

17 Agustus 2024

Captain Phillips

Casino

Grand Prix

Endless Battle