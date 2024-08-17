Minggu Seru Kiko Episode Menang Kalah Gak Masalah di RCTI

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema Menang Kalah Gak Masalah yang layak untuk dinantikan.

Kiko terpilih sebagai pengganti manajer tim Fisher Pool, tetapi ia menolak posisi tersebut karena sudah menjabat sebagai kapten tim. Sebagai gantinya, Kiko merekomendasikan Lola untuk mengambil alih peran manajer. Lola pun mulai menyusun jadwal latihan intensif untuk memastikan tim Fisher Pool dapat meraih kemenangan di kompetisi terakhir mereka.

Kiko dan timnya dengan semangat menjalani latihan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Lola. Namun, seiring berjalannya waktu, kelelahan mulai dirasakan oleh seluruh anggota tim akibat padatnya jadwal latihan tersebut. Bagaimana Lola mengatasi situasi ini? Apa yang terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru Menang Kalah Gak Masalah Minggu, 18 Agustus 2024 Jam 06.15 WIB di RCTI

Kiko juga tayang setiap hari Senin - Jumat Jam 06.00 & 15.30 WIb di MNCTV

Kiko produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Tanpa terasa, sudah hampir sepuluh tahun Kiko menghiasi layar televisi Indonesia melalui RCTI dan MNCTV. Kehadiran Kiko di acara ini mencerminkan dedikasi MNC Animation kepada masyarakat Indonesia yang terus mendukung Kiko sebagai produk animasi lokal yang membanggakan.