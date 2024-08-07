Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Seni Memahami Kekasih: Kisah Cinta Sederhana yang Menggelitik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |21:03 WIB
Sinopsis Film Seni Memahami Kekasih: Kisah Cinta Sederhana yang Menggelitik
Sinopsis Film Seni Memahami Kekasih (Foto: Okezone)
JAKARTA - Film bergenre drama romantis berjudul Seni Memahami Kekasih resmi merilis poster dan trailer pada Rabu (7/8/2024). 

Dibintangi oleh Febby Rastanty, Elang El Gibran, Sisca Saras JKT48, Devina Aureel, Desy Genoveva JKT48, Yusril Fahriza, dan Beni Siregar, film Seni Memahami Kekasih akan tayang pada 5 September 2024 di bioskop. 

Berikut sinopsis film Seni Memahami Kekasih yang disutradarai oleh Jeihan Angga.

Sinopsis Film Seni Memahami Kekasih
Sinopsis Film Seni Memahami Kekasih

Film ini diadaptasi dari buku Sebuah Seni untuk Memahami Kekasih karya Agus Mulyadi. 

Mengisahkan perjalanan cinta antara dirinya dan istrinya, Kalis Mardiasih. Agus Mulyadi adalah seorang blogger asli Magelang yang sering membahas mengenai kesehariannya, sosial-politik, sepakbola, hingga isu-isu populer di media sosial. 

Sementara Kalis Mardiasih adalah seorang penulis sekaligus aktivis muda Nahdlatul Ulama yang peduli terhadap isu-isu sosial, khususnya perempuan.

Kisah Agus dan Kalis sebelum menikah akan menjadi fokus utama film ini, menampilkan cinta yang sederhana namun penuh tawa dan kebahagiaan. 

Karakter Agus Mulyadi diperankan oleh Elang El Gibran. Sementara karakter Kalis diperankan oleh Febby Rastanty.

 

