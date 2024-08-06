Sinopsis Film Greenland, Bumi Diambang Kiamat

JAKARTA - Sinopsis film Greenland akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Greenland adalah film thriller bencana apokaliptik yang dirilis pada tahun 2020 di Amerika Serikat.

Disutradarai oleh Ric Roman Waugh dan ditulis oleh Chris Sparling, film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman, dan Hope Davis. Ceritanya mengikuti sebuah keluarga yang harus berjuang untuk bertahan hidup saat sebuah komet yang dapat menghancurkan planet menuju Bumi.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 78% berdasarkan 161 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,3/10.

Sinopsis film Greenland

John Garrity, seorang insinyur struktural, tinggal di Atlanta, Georgia, bersama istrinya yang terpisah, Allison, dan putra mereka yang mengidap diabetes, Nathan. John pulang untuk menonton lewatnya sebuah komet antar bintang yang baru ditemukan dan dijuluki "Clarke" bersama keluarganya dan tetangga mereka.

Saat berada di supermarket, John menerima pesan otomatis dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang menyatakan bahwa ia dan keluarganya terpilih untuk mendapatkan tempat perlindungan darurat. Ia segera pulang tepat saat fragmen komet terlihat memasuki atmosfer di televisi.

Awalnya diperkirakan akan jatuh di lautan dekat Bermuda, fragmen tersebut malah menghantam Tampa, Florida, menghancurkan kota itu beserta sebagian besar negara bagian. John kemudian mendapat panggilan dengan instruksi untuk menuju Pangkalan Udara Robins untuk penerbangan evakuasi, karena komet Clarke diperkirakan akan menghantam Bumi dan menyebabkan kepunahan dalam dua hari. John, Allison, dan Nathan segera berkemas dan melarikan diri.

Dalam perjalanan ke pangkalan, keluarga Garrity terjebak dalam kemacetan panjang sehingga harus meninggalkan mobil mereka. Insulin Nathan tertinggal di dalam mobil. Saat John kembali untuk mengambilnya, Allison diusir dari pangkalan setelah kondisi medis Nathan diketahui, sehingga mendiskualifikasinya. John kembali dan naik ke pesawat namun segera turun setelah menyadari bahwa Allison dan Nathan tertinggal.