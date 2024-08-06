Sinopsis Film Vice, Ketika Robot Punya Kehendak

JAKARTA - Sinopsis film Vice akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Vice adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Brian A. Miller dan ditulis oleh Andre Fabrizio serta Jeremy Passmore. Film ini dibintangi oleh Thomas Jane, Bruce Willis, dan Ambyr Childers.

Ceritanya mengikuti Julian Michaels (diperankan oleh Willis), yang membuka sebuah resor dengan etika yang dipertanyakan, di mana orang dapat mewujudkan fantasi terliar mereka dengan menggunakan android di resor tersebut. Ketika salah satu android, Kelly (diperankan oleh Childers), menjadi sadar dan melarikan diri, dia bergabung dengan detektif polisi Roy Tedeschi (diperankan oleh Jane) untuk menjatuhkan Michaels dan menghancurkan resornya.

Sinopsis Film Vice

Di masa depan, resor bernama Vice menawarkan pengunjung kesempatan untuk mewujudkan semua fantasi mereka, tidak peduli seberapa kekerasan atau menyimpangnya, pada android yang canggih (disebut "artificials"). Setiap hari, memori android direset dan setiap kerusakan yang terjadi dijadwalkan untuk diperbaiki. Untuk menjaga ilusi bahwa android tersebut nyata, mereka diprogram untuk memiliki respons perilaku seperti emosi dan percaya bahwa mereka adalah manusia.

Kelly, seorang gynoid bartender, percaya dirinya sedang berada pada hari terakhir pekerjaannya. Setelah bertemu Evan, seorang pengunjung yang ramah yang mendorongnya untuk mengejar impiannya, dia dan temannya Melissa, yang juga seorang gynoid, dibunuh secara brutal oleh pengunjung lain. Pada saat yang sama, Detektif Roy Tedeschi menangkap seorang pemerkosa di resor tersebut saat dia melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu android. Kapten Tedeschi memerintahkannya untuk menjauh dari Vice dan hanya menangkap pengunjungnya setelah mereka keluar, karena Vice memberikan pendapatan pajak yang besar untuk kota tersebut.

Tedeschi percaya bahwa pengunjung Vice menjadi tidak peka terhadap kekerasan dan pemerkosaan, menunjuk pada pria yang ditangkapnya sebagai bukti, dan mencurigai bahwa departemennya menerima suap dari resor tersebut. Saat Tedeschi pergi dengan marah, dia bersumpah untuk menghentikan Vice.

CEO Vice, Julian Michaels, memerintahkan agar Kelly segera diaktifkan kembali, karena klien penting akan segera datang. Tak lama setelah itu, Kelly mengalami kilas balik acak dan dia dipanggil kembali. Seorang insinyur menjelaskan bahwa memorinya tidak bisa benar-benar dihapus, hanya dibuat tidak dapat diakses. Untuk menghentikannya dari mengalami kilas balik, dia harus membawa semua memori Kelly ke permukaan.