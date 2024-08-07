Sinopsis Film Collide, Bencana Pencurian Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Collide akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Collide adalah film aksi thriller tahun 2016 yang disutradarai oleh Eran Creevy, yang juga ikut menulisnya bersama F. Scott Frazier. Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Felicity Jones, Marwan Kenzari, Ben Kingsley, dan Anthony Hopkins.

Plotnya mengikuti dua orang Amerika muda yang tinggal di Jerman yang harus menyelesaikan pencurian narkoba dari seorang bos kejahatan untuk membayar operasi medis.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 24% dari 42 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 4/10.

Sinopsis Film Collide

Casey, seorang Amerika yang tinggal di Cologne, Jerman, bekerja dengan temannya Matthias untuk seorang pengedar narkoba, Geran, sebagai kurir uang. Dia bertemu Juliette, seorang Amerika lainnya, pada suatu malam ketika dia bekerja di bar di salah satu tempat Geran.

Meskipun tertarik padanya, Juliette menolaknya ketika dia mengajaknya kencan, menyatakan bahwa dia tidak ingin ada hubungannya dengan seseorang yang bergaul di lingkaran Geran, tetapi meminta untuk mencarinya saat dia keluar.

Terinspirasi oleh percakapan itu, Casey berhenti dari pekerjaannya dengan Geran, mengajak Juliette berkencan, dan keduanya segera mulai berkencan dan tinggal bersama. Semua berjalan baik bagi pasangan tersebut sampai Juliette tiba-tiba mengalami kejang suatu malam dan dilarikan ke rumah sakit.