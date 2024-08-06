Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Cinta Yasmin Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |15:45 WIB
Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan
Sinetron 'Cinta Yasmin' Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

BOGOR - MNC Pictures menghadirkan episode perdana sinetron 'Cinta Yasmin' pada Senin, 5 Agustus 2024. Nantinya, sinetron Cinta Yasmin bakal menemani para penonton setia RCTI setiap hari pada pukul 20.00 WIB.

Disutradarai oleh Doddy Djanas dengan Head Drama Andre Forester, sinetron ini dibintangi oleh Amanda Manopo, Samuel Zylgwyn, Kenny Austin, hingga Faby Marcelia. Bahkan untuk merayakan penayangan perdananya, para kru dan artis menggelar acara tumpengan di Alam Wisata Resto, Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

(Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
Sinetron 'Cinta Yasmin' Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)


Selain itu, artis dan kru juga mengundang anak-anak yatim piatu.

"Semuanya finally hari ini kita tayang, karena ini judul yang lumayan struggle buat kita yang mesti dipikirkan detail-detailnya," kata VP Production MNC Pictures Rista Ferina di lokasi, Senin, 5 Agustus 2024.


Rista berharap semua usaha dan kerja keras artis hingga kru-kru yang terlibat terwujud. Adapun ia juga berharap serial ini bisa menempatkan RCTI kembali di posisinya.

"Makasih teman kru yang punya banyak usaha juga insyallah apa yang kita usahakan kita harapkan bisa terwujud supaya program ini bisa jadi lokomotiv untuk kembalinya RCTI di posisinya," tutupnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement