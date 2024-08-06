Sinetron Cinta Yasmin Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan

BOGOR - MNC Pictures menghadirkan episode perdana sinetron 'Cinta Yasmin' pada Senin, 5 Agustus 2024. Nantinya, sinetron Cinta Yasmin bakal menemani para penonton setia RCTI setiap hari pada pukul 20.00 WIB.



Disutradarai oleh Doddy Djanas dengan Head Drama Andre Forester, sinetron ini dibintangi oleh Amanda Manopo, Samuel Zylgwyn, Kenny Austin, hingga Faby Marcelia. Bahkan untuk merayakan penayangan perdananya, para kru dan artis menggelar acara tumpengan di Alam Wisata Resto, Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Sinetron 'Cinta Yasmin' Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)



Selain itu, artis dan kru juga mengundang anak-anak yatim piatu.



"Semuanya finally hari ini kita tayang, karena ini judul yang lumayan struggle buat kita yang mesti dipikirkan detail-detailnya," kata VP Production MNC Pictures Rista Ferina di lokasi, Senin, 5 Agustus 2024.



Rista berharap semua usaha dan kerja keras artis hingga kru-kru yang terlibat terwujud. Adapun ia juga berharap serial ini bisa menempatkan RCTI kembali di posisinya.



"Makasih teman kru yang punya banyak usaha juga insyallah apa yang kita usahakan kita harapkan bisa terwujud supaya program ini bisa jadi lokomotiv untuk kembalinya RCTI di posisinya," tutupnya.