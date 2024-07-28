Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Alasan Lesti Kejora Sangat Menikmati Proses Syuting Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |17:33 WIB
Alasan Lesti Kejora Sangat Menikmati Proses Syuting Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah
Lesti Kejora Akui Menikmati Proses Syuting Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: Rio Motret/Instagram/@lestikejora)
A
A
A

BOGOR - Lesti Kejora menjajal dunia akting dengan membintangi sinetron RCTI, Aku Mencintaimu karena Allah. Menariknya, dia beradu akting dengan sang suami, Rizky Billar, dalam sinetron ini.

Meski berstatus pendatang baru namun Lesti  antusias belajar hal baru. “Alhamdulillah, lewat sinetron ini saya belajar hal baru di luar kebisaan saya di dunia musik,” tuturnya di Bogor, Jawa Barat, pada 27 Juli 2024.

Lesti Kejora Akui Menikmati Proses Syuting Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: Instagram/@lestikejora)
Lesti Kejora Akui Menikmati Proses Syuting Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: Instagram/@lestikejora)

Lesti menikmati proses belajarnya karena ada tim yang sangat solid mau mengarahkannya. Selain itu, proses syuting yang menyenangkan menjadi alasan lain dirinya menikmati profesi barunya sebagai aktris.

“Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah merupakan proyek yang sangat saya nikmati proses penggarapannya. Karena ada pesan yang sangat positif di dalamnya,” tuturnya.

Tasyakuran digelar dalam rangka merayakan kesuksesan proses produksi sinetron Aku Mencintaimu karena Allah yang berjalan 7 bulan. Acara itu juga dihadiri Rizky Billar, Shandy Syarief, Ikbal Fauzi, dan Eksanti Purwanta.

Lesti Kejora dalam Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)
Lesti Kejora dalam Sinetron Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)

“Saya tidak berhenti bersyukur kepada Allah SWT, karena yang paling penting, semua cast dan kru bisa syuting dengan sehat dan aman sampai saat ini,” tutur Lesti.

Disutradarai Doddy Djanas, sinetron Aku Mencintaimu karena Allah tayang perdana di RCTI pada 12 Maret 2024. Sejauh ini, sinetron produksi MNC Pictures dan Leslar Entertainment ini telah menayangkan 134 episode.*

(SIS)

