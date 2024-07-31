Sinopsis Film Collide, Pencurian Narkoba Berujung Petaka

JAKARTA - Sinopsis film Collide akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Collide adalah film thriller aksi tahun 2016 yang disutradarai oleh Eran Creevy, yang juga menulis naskahnya bersama F. Scott Frazier.

Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Felicity Jones, Marwan Kenzari, Ben Kingsley, dan Anthony Hopkins.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 24% dari 42 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 4/10.

Sinopsis Film Collide

Casey, seorang Amerika yang tinggal di Cologne, Jerman, bekerja dengan temannya Matthias untuk seorang pengedar narkoba bernama Geran sebagai kurir uang. Suatu malam, dia bertemu Juliette, sesama orang Amerika, saat dia menjadi bartender di salah satu tempat Geran.