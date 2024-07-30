Sinopsis Film Vice, Pembangkangan Robot Android

JAKARTA - Sinopsis film Vice akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Vice adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Brian A. Miller dan ditulis oleh Andre Fabrizio serta Jeremy Passmore. Film ini dibintangi oleh Thomas Jane, Bruce Willis, dan Ambyr Childers.

Film ini mengisahkan Julian Michaels (Willis), yang telah membuka sebuah resor dengan etika yang dipertanyakan, di mana orang-orang bisa mewujudkan fantasi terliar mereka dengan android di resor tersebut. Ketika salah satu android, Kelly (Childers), menjadi sadar diri dan melarikan diri, dia bergabung dengan detektif polisi Roy Tedeschi (Jane) untuk menghancurkan Michaels dan resornya.

Film ini mendapat peringkat persetujuan 4% di Rotten Tomatoes berdasarkan 27 ulasan; peringkat rata-ratanya adalah 2,4/10.

Sinopsis Film Vice

Di sebuah resor futuristik bernama Vice, para pengunjung diberi kesempatan untuk mewujudkan semua fantasi mereka, tak peduli seberapa kekerasan atau menyimpangnya, dengan android canggih yang disebut sebagai "artificials". Setiap hari, memori android direset dan kerusakan yang terjadi dijadwalkan untuk diperbaiki.

Untuk menjaga ilusi bahwa android tersebut nyata, mereka diprogram untuk memiliki respon perilaku seperti emosi dan percaya bahwa mereka adalah manusia. Kelly, seorang android bartender, percaya dirinya sedang menjalani hari terakhir pekerjaannya. S

etelah bertemu dengan Evan, seorang pengunjung yang ramah yang mendorongnya untuk mengejar impiannya, dia dan temannya Melissa, juga seorang android, dibunuh dengan kejam oleh pengunjung lain. Sementara itu, Detektif Roy Tedeschi menangkap seorang pemerkosa di resor saat dia menyerang salah satu android. Kapten Tedeschi memerintahkannya untuk menjauhi Vice dan hanya menangkap pengunjung setelah mereka keluar, karena Vice memberikan pendapatan pajak yang besar bagi kota.

Tedeschi percaya bahwa pengunjung Vice menjadi tidak peka terhadap kekerasan dan pemerkosaan, menunjuk pada pria yang ditangkapnya sebagai bukti, dan mencurigai departemennya menerima suap dari resor tersebut. Saat Tedeschi pergi dengan marah, dia bersumpah untuk menghentikan Vice.

CEO Vice, Julian Michaels, memerintahkan Kelly segera diaktifkan kembali, karena klien penting akan segera datang. Tak lama setelah itu, dia mengalami kilas balik acak dan dipanggil kembali. Seorang insinyur menjelaskan bahwa memorinya tidak bisa benar-benar dihapus, hanya dibuat tidak dapat diakses.

Untuk menghentikannya mengalami kilas balik, dia harus membawa semua memorinya ke permukaan terlebih dahulu. Terguncang oleh trauma menghidupkan kembali semua kematiannya dan serangan seksualnya, Kelly melepaskan diri dari ikatannya sebelum memorinya dapat direset. Pasukan keamanan mengejarnya melalui resor, tetapi dia melarikan diri ke kota luar.