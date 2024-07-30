Sinopsis Film Greenland, Komet Ancaman Keberlangsungan Bumi

JAKARTA - Sinopsis film Greenland akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Greenland adalah film thriller bertahan hidup apokaliptik asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2020.

Film ini disutradarai oleh Ric Roman Waugh dan ditulis oleh Chris Sparling. Dibintangi oleh Gerard Butler (yang juga bertindak sebagai produser), Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman, dan Hope Davis.

Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus berjuang untuk bertahan hidup ketika sebuah komet yang dapat menghancurkan planet mendekati Bumi.

Sinopsis film Greenland

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 78% berdasarkan 161 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,3/10.

Sinopsis Film Greenland

Insinyur struktural John Garrity tinggal di Atlanta, Georgia bersama istri yang terpisah darinya, Allison, dan putra mereka yang menderita diabetes, Nathan. Dia pulang ke rumah untuk menyaksikan lintasan dekat Bumi dari sebuah komet antarbintang yang baru ditemukan, yang dijuluki "Clarke", bersama keluarganya dan tetangga-tetangga mereka.

Saat berada di supermarket, John menerima pesan otomatis dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang memberitahukan bahwa dia dan keluarganya telah dipilih untuk mendapat perlindungan darurat. Dia kemudian pulang tepat saat sebuah fragmen komet terlihat memasuki atmosfer di siaran televisi langsung.

Sebelumnya diperkirakan akan jatuh di lautan dekat Bermuda, fragmen tersebut justru menghantam Tampa, Florida, menguapkan kota itu bersama sebagian besar wilayah negara bagian tersebut. John kemudian menerima panggilan dengan instruksi untuk menuju Pangkalan Angkatan Udara Robins untuk penerbangan evakuasi, karena Clarke berada pada jalur tabrakan langsung ke Bumi dan akan menyebabkan peristiwa kepunahan dalam dua hari. John, Allison, dan Nathan segera berkemas dan melarikan diri.

Dalam perjalanan ke pangkalan, keluarga Garrity terjebak dalam antrian panjang, sehingga mereka harus meninggalkan mobil mereka. Insulin Nathan secara tidak sengaja tertinggal di dalam mobil. Saat John kembali untuk mengambilnya, Allison diusir dari pangkalan setelah kondisi medis Nathan ditemukan, yang membuatnya tidak memenuhi syarat. John kembali dan naik ke pesawat tetapi segera turun setelah menyadari bahwa Allison dan Nathan tertinggal.

Ketika John keluar dari pangkalan, sekelompok massa panik menerobos masuk, menghancurkan beberapa pesawat evakuasi ketika tembakan senjata memicu bahan bakar jet yang tumpah. Kembali ke mobil, John menemukan catatan dari Allison yang mengatakan bahwa dia dan Nathan pergi ke rumah ayahnya di Lexington, Kentucky. Setelah mendapatkan pasokan medis, Allison dan Nathan menumpang dengan Ralph dan Judy Vento, namun Ralph menculik Nathan untuk menggunakan dia dan gelang pengenal mereka untuk naik ke pesawat.