Leo Pictures Hadirkan 3 Film di Sisa 2024

JAKARTA - Leo Pictures menggelar acara showcase film produksi Leo Pictures dan program kerja sama Series dengan WeTV pada hari Rabu, 24 Juli 2024, di Lamoda, Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Showcase ini adalah bentuk rasa syukur produser Leo Pictures, Agung Saputra, atas produksi film "Thaghut" dan "Bila Esok Ibu Tiada" di tahun 2024 ini sekaligus syukuran untuk produksi series WeTV Original "Jangan Salahkan Aku Selingkuh" yang akan segera melakukan syuting pada tanggal 25 Juli 2024.

Acara ini dihadiri oleh seluruh pemain utama film Thaghut, termasuk Yasmin Napper, Arbani Yasiz, Ria Ricis, Dennis Adhiswara, Hana Saraswati, dan Keanu Azka, serta pemain film Bila Esok Ibu Tiada seperti Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Adinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, dan Yasmin Napper.

Berikut 3 Film Leo Pictures

1. Thagut

Film Thaghut disutradarai oleh Bobby Prasetyo dengan Lele Laila sebagai penulis skenario. Film mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis bernama Ainun yang tinggal bersama uwanya (Kaka dari ibunya).

Ainun sangat mengidolakan Abah Mulya, pemimpin sebuah padepokan sakti di Kampung Bumi Suwung.

Abah Mulya memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit bahkan bisa melipatgandakan uang.

Karena kekagumannya pada Abah Mulya, Ainun sering meniru gaya hidup Abah Mulya. Dengan direkan oleh Bagas menggunakan Handicam.

Setelah kabar meninggalnya Abah Mulya dan mengetahui bahwa ternyata ia adalah ayah kandung dari Ainun. Thaghut dijadwalkan tayang pada 29 Agustus 2024.

2. Bila Esok Ibu Tiada

Film Bila Esok Ibu Tiada menceritakan tentang konflik di dalam sebuah keluarga yang dibintangi oleh Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Adinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, dan Yasmin Napper.

Film ini merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Nagiga Nur Ayati dan Puspa Swara. Rudi Soedjarwo akan bertindak sebagai sutradara.

Bila Esok Ibu Tiada akan tayang pada 14 November 2024