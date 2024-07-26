Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Angels and Demons

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:59 WIB
Sinopsis Film Angels and Demons
Sinopsis Film Angels and Demons (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Angels and Demons akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Angels and Demons adalah film misteri thriller Amerika tahun 2009 yang disutradarai oleh Ron Howard dan ditulis oleh Akiva Goldsman dan David Koepp, berdasarkan novel berjudul sama karya Dan Brown yang diterbitkan pada tahun 2000.

 Film ini adalah sekuel dari film tahun 2006 The Da Vinci Code, yang juga disutradarai oleh Howard, dan merupakan seri kedua dalam film Robert Langdon. Namun, versi novel dari Malaikat & Iblis diterbitkan sebelum novel The Da Vinci Code. 

Tom Hanks mengulangi perannya sebagai Profesor Robert Langdon, sementara Ayelet Zurer berperan sebagai Dr. Vittoria Vetra, seorang ilmuwan CERN yang bergabung dengan Langdon dalam upaya untuk menemukan vial antimateri yang hilang dari seorang teroris misterius Illuminati. Produser Brian Grazer, komposer Hans Zimmer, dan penulis skenario Akiva Goldsman juga kembali, dengan David Koepp bergabung untuk membantu Goldsman.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 37% dari 257 kritikus memberikan ulasan positif pada film tersebut, dengan skor IMDb sebesar 6,7/10 dari 309 ribu penilaian pengguna.

angels and demons-sony-columbia
angels and demons-sony-columbia

Sinopsis Film Angels and Demons

Gereja Katolik sedang berduka atas kematian mendadak Paus Pius XVI, dan mempersiapkan konklaf kepausan untuk memilih penggantinya di Kota Vatikan. Pastor Patrick McKenna, Camerlengo, sementara mengendalikan Vatikan selama periode sede vacante.

Sementara itu, di CERN, ilmuwan Pastor Silvano Bentivoglio dan Dr. Vittoria Vetra menciptakan tiga tabung antimateri. Ketika Vetra pergi untuk mengevaluasi eksperimen tersebut, ia menemukan bahwa Silvano telah dibunuh, dan salah satu tabung telah dicuri. Tak lama kemudian, empat preferiti, kandidat utama yang diharapkan terpilih sebagai paus, diculik oleh seorang pria yang mengklaim mewakili Illuminati. Dia mengirim peringatan kepada Vatikan, mengklaim akan membunuh masing-masing kardinal, satu setiap jam, mulai pukul 8 malam hingga tengah malam, ketika antimateri yang dicuri, tersembunyi di suatu tempat dalam kota, akan meledak dan menghancurkannya.

Karena keterlibatannya dengan Priory of Sion di Paris dan London, Profesor simbolologi Amerika Robert Langdon dibawa ke Vatikan oleh Claudio Vicenzi untuk membantu. Setelah mendengar ancaman si pembunuh, Langdon menyimpulkan bahwa empat kardinal tersebut akan dibunuh di empat altar "Jalur Pencerahan", di lokasi yang relevan dengan elemen klasik. McKenna memberikan Langdon akses ke Arsip Rahasia Vatikan untuk meneliti altar tersebut, meskipun ditentang oleh Komandan Richter, kepala Pengawal Swiss. Langdon dan Dr. Vetra memeriksa buku terlarang Galileo Galilei, menemukan petunjuk menuju altar pertama. Awalnya mereka percaya altar tersebut berada di Pantheon, tetapi akhirnya menemukan bahwa altar tersebut berada di Kapel Chigi. Meskipun mereka bergegas ke kapel, didampingi oleh Ernesto Olivetti dan Claudio Vincenzi dari Korps Gendarmerie Kota Vatikan, mereka terlambat untuk menyelamatkan Kardinal Ebner, yang mati lemas dengan mulut penuh tanah dan dicap dengan kata ambigram "Earth".

 

