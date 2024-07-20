Sinopsis Film Medieval, Upaya Melengserkan Kekaisaran Romawi

JAKARTA - Sinopsis film Medieval akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Medieval adalah sebuah film drama sejarah berbahasa Inggris dari Ceko yang dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Petr Jákl.

Film ini mengisahkan kehidupan Jan Žižka, seorang komandan militer Bohemia yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Film ini berlatar sebelum Perang Husite (1419–1434), saat Žižka masih muda. Ceritanya menggambarkan bagaimana Žižka menjadi komandan militer terkenal.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 38% berdasarkan 34 ulasan, dengan rating rata-rata 5/10.

Sinopsis Film Medieval

Pada abad ke-14, Wenceslas IV dari Wangsa Luksemburg adalah raja Bohemia, Raja Jerman, dan kaisar Romawi pada saat yang sama. Wenceslas menerima takhta setelah ayahnya Charles IV, tetapi pemerintahannya tidak sesukses ayahnya, dan kerajaannya tampak hancur di bawah kekuasaannya yang lemah.

Negara ini sebenarnya dikuasai oleh Henry III dari Rosenberg, bangsawan paling berkuasa di negara itu. Film ini mengikuti Jan Žižka, seorang ksatria, tentara bayaran, dan calon pemimpin tentara Husite yang memimpin sekelompok tentara bayaran.

Žižka diberi tugas oleh Lord Boresh untuk menculik tunangan Rosenberg, Katherine, yang akan memaksa Rosenberg untuk menepati janjinya dan membantu Wenceslas IV menjadi kaisar Kekaisaran Romawi Suci.

Ini membuat Žižka terlibat dalam politik tingkat tinggi dan membawa konflik tidak hanya dengan Rosenberg tetapi juga dengan saudara Wenceslas, Raja Sigismund, yang mengirim tentara yang dipimpin oleh mentor Žižka, Torak, untuk mengambil kembali Katherine.

Torak dan anak buahnya membakar rumah Žižka, membunuh keponakannya, dan menculik saudaranya Jaroslav untuk ditukar dengan Katherine. Torak membuat jebakan, tetapi Žižka menggunakan bantuan petani lokal dan taktik yang hebat untuk mengalahkan anak buah Torak meskipun jumlahnya lebih sedikit.