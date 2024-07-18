Sinopsis Film Black Water Abyss

JAKARTA - Sinopsis film Black Water Abyss akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Black Water: Abyss adalah film horor thriller Australia tahun 2020 yang disutradarai oleh Andrew Traucki. Film ini merupakan sekuel mandiri dari Black Water (2007).

Dalam film ini, sekelompok teman berpetualang di hutan lebat Australia untuk menjelajahi sistem gua yang terpencil. Namun, ketika badai tropis melanda dan air banjir yang naik menjebak mereka jauh di bawah permukaan, sesuatu yang lebih mematikan muncul dari kegelapan—seekor buaya besar pembunuh. Film ini dirilis pada 10 Juli 2020.

Dua turis Jepang tersesat di hutan Australia dan jatuh ke dalam gua terpencil, di mana mereka disergap dan dibunuh oleh makhluk yang tidak dikenal.

Lima penjelajah yang antusias; Cash (Anthony Sharpe), Eric (Luke Mitchell), Jen (Jessica McNamee), Victor (Benjamin Hoetjes), dan Yolanda (Amali Golden) pergi untuk memeriksa gua yang sebelumnya ditemukan oleh Cash. Cash mengabaikan peringatan badai dari aplikasi cuaca dan mereka melanjutkan perjalanan ke dalam gua. Mereka mengikuti terowongan hingga mencapai danau terbuka.

Tanpa sepengetahuan mereka, hujan mulai turun dan gua mulai banjir; segera, jalur yang mereka lewati terendam air. Mereka mulai mencari jalan keluar tetapi tidak menyadari keberadaan makhluk yang membunuh dua turis Jepang tersebut. Victor melihat sesuatu di dalam air dan meninggalkan kelompok untuk mengambilnya. Dia diserang oleh makhluk itu - yang ternyata adalah buaya air asin raksasa - tetapi selamat dengan luka parah.

Sementara yang lain tetap tinggal, Cash dan Eric pergi mencari jalan keluar kembali melalui terowongan yang mereka lalui, hanya untuk menemukan jalan tersebut tertutup oleh batu. Mereka memutuskan untuk kembali dan mencari jalan lain.

Kembali di dalam gua, Victor mulai mengalami serangan asma yang parah, memaksa Yolanda untuk masuk ke dalam air dan mengambil inhalernya di mana dia hampir bertemu dengan buaya tersebut. Kaki Eric terjebak di antara beberapa batu dan dia hampir tenggelam sementara Cash berhasil kembali ke terowongan pertama, tetapi segera diserang dan dibunuh oleh buaya tersebut. Eric mencapai terowongan hanya untuk melihat lampu kepala Cash di dalam air. Dia kembali ke kelompok dan memberi tahu mereka tentang kematian Cash.

Jen merasakan angin dan pergi untuk menyelidikinya, menemukan jalur yang sebelumnya tidak terlihat di dalam gua. Yolanda memberi tahu Victor bahwa dia hamil. Air terus naik, membawa buaya semakin dekat ke kelompok. Yolanda menawarkan diri untuk pergi melalui terowongan baru untuk mencari jalan keluar dengan bantuan Eric. Dalam perjalanan, dia memberi tahu Eric bahwa dia hamil dan mengungkapkan bahwa bayi itu adalah anak Eric, bukan Victor.