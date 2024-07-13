Hubungan Nasya Marcella dan Roy Sungkono Tak Direstui Orangtua

JAKARTA – Nasya Marcella merupakan salah satu cast yang memeriahkan series Just Wanna Say I Love You. Dia berperan sebagai Gina, perempuan yang menghadapi rumitnya dilema percintaan.

Setelah berpacaran 9 tahun, Gina begitu bahagia ketika kekasihnya, Nirwan (Roy Sungkono) melamarnya. Namun tahapan yang seharusnya membuat bahagia itu justru mendatangkan duka bagi Gina.

Ayah Nirwan tampak tak menyukai Gina yang berbeda suku dari anaknya. Perbedaan demi perbedaan semakin terlihat jelas dan menjadi masalah yang memicu pertengkaran di antara mereka.

Di lain pihak, Nirwan sebenarnya berusaha keras mendapatkan restu sang ayah. Dia juga berusaha meyakinkan Gina bahwa mereka bisa melewati permasalahan tersebut dengan baik.

Mampukah Gina dan Nirwan bermuara di pernikahan? Atau, akankah mereka memutuskan untuk menyerah dengan keadaan? Saksikan episode Mungkin series Just Wanna Say I Love You selengkapnya di Vision+.