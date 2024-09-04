Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:05 WIB
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Layanan streaming video OTT Vision+ resmi bekerja sama dengan Viu dengan menghadirkan Paket Combo Mevvah. Kemitraan ini memperkuat komitmen bersama Viu dan Vision+ dalam menyajikan pengalaman hiburan yang lebih kaya, lengkap, dan terintegrasi bagi konsumen Indonesia.

Paket Combo Mevvah merupakan langkah signifikan dalam memperkuat ekosistem hiburan digital di Indonesia. Melalui paket ini, pengguna dapat menikmati konten unggulan dari dua platform premium dengan satu langganan. 

Chief Product Officer Vision+, Mr. Roy Debashis menjelaskan Vision+ sangat senang bisa berkolaborasi dengan Viu.

Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah

“Ini pertama kali OTT di Indonesia bergabung. Ini merupakan hal yang besar dan spesial,” ujar Roy Debashis kepada media, Rabu (4/9/2024). 

Roy menambahkan kolaborasi ini menawarkan berbagai kebutuhan dan segmen yang berbeda. 

“Paket Combo Mevvah ini menciptakan lebih banyak, lengkap n mantap, yang lebih komprehensif dengan ada banyak konten Korea, China, dan juga konten Indonesia, Olahraga juga, jadi itu paket yang sangat baik,” tuturnya. 

Pihaknya pun berharap kolaborasi ini bisa sukses dan tentunya Paket Combo Mevvah ini bisa menghibur masyarakat Indonesia.

“Kami berharap ini akan menarik banyak penonton dan sukses, tapi ini tergantung dari hasil dan performanya paket kreatif di masa depan,” tandasnya.

Berlangganan Paket Combo Mevvah sangat mudah dan dapat dilakukan langsung melalui aplikasi Viu dan Vision+, atau melalui e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee. 

 

