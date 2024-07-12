Jangan Nonton Ilegal, Series Just Wanna Say I Love You Bisa Diakses Gratis di Vision+

Jangan Nonton Ilegal, Series Just Wanna Say I Love You Bisa Diakses Gratis di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Vision+ menayangkan series Just Wanna Say I Love You yang diadaptasi dari delapan lagu legendaris Band Potret yang dirilis pada era ‘90-an. Ini momen Anda bernostalgia dengan karya-karya terbaru mereka.

Tiap episode dalam series ini menyuguhkan kisah berbeda tentang persahabatan, cinta antarpasangan, dan hubungan dalam keluarga. Delapan lagu Potret akan menjadi OST di masing-masing episode tersebut.

Series Just Wanna Say I Love You menggaet deretan aktor muda berbakat, dari Zara Adhisty, Yasamin Jasem, Yasmin Napper, Naomi Zaskia, hingga Rafael Adwel. Kisahnya yang bikin baper bisa Anda tonton lewat link ini.

Untuk menonton series ini, Anda bisa bisa mengunduh Vision+ melalui App Store dan Play Store di sini atau melalui laman www.visionplus.id. Dua episode awalnya dapat Anda tonton gratis.

Sementara episode lainnya bisa diakses dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sport. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)