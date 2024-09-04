Keuntungan Paket Combo Mevvah Vision+ yang Bisa Dinikmati Pelanggan

JAKARTA - Layanan streaming video OTT, Vision+ dan Viu resmi mengumumkan kerjasama dan meluncurkan Paket Combo Mevvah. Kemitraan ini memperkuat komitmen bersama Viu dan Vision+ dalam menyajikan pengalaman hiburan yang lebih kaya, lengkap, dan terintegrasi bagi konsumen Indonesia.

Country Manager Viu Indonesia, menjelaskan Avijit Dutta selaku kolaborasi Viu dan Vision+ merupakan momen sejarah di Indonesia. Sebab dua OTT besar saling berkolaborasi.

“Tentunya kerjasama ini untuk meningkatkan pertumbuhan pelanggan di Indonesia. Kerjasama baik untuk memperluas pasar,” ujar Avijit kepada MNC Portal, Rabu (4/9/2024).

Avijit menambahkan layanan “Paket Combo Mevvah” ini cukup terjangkau. Dengan harga Rp49.000 per bulan jauh lebih efisien jika dibandingkan pelanggan membeli paket Viu dan Vision+ secara mandiri, sebagai gambaran paket perbulan Viu Rp 39.000 dan Vision+ Rp 40.000 (Premium Sport).