Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton

JAKARTA – Vision+ menyuguhkan sesuatu yang unik dalam series Montir Cantik. Series tersebut memadukan dunia otomotif dan balap mobil dengan romansa serta kisah keluarga.

Ceritanya tentang Indah, mahasiswi jurusan bisnis manajemen yang jatuh cinta pada dunia otomotif. Namun dia harus menyembunyikan hobi tersebut karena sang ayah yang mantan pembalap memiliki luka masa lalu tentang dunia otomotif.

Meski harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, namun Indah tetap mengejar mimpinya menjadi pembalap. Sayang, ada banyak tantangan yang harus dihadapinya untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Sinopsis Series Montir Cantik. (Foto: MNC Media)

Selain kisah Indah dan ayahnya, series Montir Cantik juga akan memperlihatkan hubungan sang tokoh utama dengan dua pria. Ada Angga, pria yang disukainya dan Gery yang selalu mendukungnya.

Selain menyuguhkan tentang dunia balap, series ini juga mengeksplorasi cerita tentang cinta dan persahabata. Ceritanya ditampilkan dengan begitu realistis sehingga relate dengan kehidupan penonton.