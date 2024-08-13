Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:10 WIB
Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton
Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton. (Foto: VIsion+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ menyuguhkan sesuatu yang unik dalam series Montir Cantik. Series tersebut memadukan dunia otomotif dan balap mobil dengan romansa serta kisah keluarga.

Ceritanya tentang Indah, mahasiswi jurusan bisnis manajemen yang jatuh cinta pada dunia otomotif. Namun dia harus menyembunyikan hobi tersebut karena sang ayah yang mantan pembalap memiliki luka masa lalu tentang dunia otomotif.

Meski harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, namun Indah tetap mengejar mimpinya menjadi pembalap. Sayang, ada banyak tantangan yang harus dihadapinya untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Sinopsis Series Montir Cantik. (Foto: MNC Media)
Sinopsis Series Montir Cantik. (Foto: MNC Media)

Selain kisah Indah dan ayahnya, series Montir Cantik juga akan memperlihatkan hubungan sang tokoh utama dengan dua pria. Ada Angga, pria yang disukainya dan Gery yang selalu mendukungnya.

Selain menyuguhkan tentang dunia balap, series ini juga mengeksplorasi cerita tentang cinta dan persahabata. Ceritanya ditampilkan dengan begitu realistis sehingga relate dengan kehidupan penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/598/3067989/series_dendam-dnw5_large.jpeg
Cinta Laura dan Arya Vasco Tampil dengan Karakter Berbeda di Series Terbaru Vision+, Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058713/vision_plus-ycNi_large.jpg
Keuntungan Paket Combo Mevvah Vision+ yang Bisa Dinikmati Pelanggan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058710/vision_plus-TWyR_large.jpg
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/598/3049209/just_wanna_say_i_love_u-ryOW_large.jpg
Series Just Wanna Say I Love U Suguhkan Cerita Relate Lintas Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047269/combo_mevvah-ierk_large.jpg
Dapatkan Akses Vision+ dan VIU Sekaligus Hanya dengan Rp49.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/598/3046795/just_wanna_say_i_love_u-LGbE_large.jpg
Cassandra Lee Tertipu Pria Hidung Belang dalam Just Wanna Say I Love U
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement