Momen Roy Sungkono Lamar Nasya Marcella, Simple tapi Romantis

JAKARTA – Roy Sungkono akan menampilkan sisi romantisnya sebagai Nirwan dalam Episode Mungkin series Just Wanna Say I Love You. Dia melamar sang kekasih, Gina (Nasya Marcella) dalam suasana simple namun romantis.

Nirwan menghampiri Gina yang sedang melukis batik dan mengajaknya untuk lebih serius setelah menjalin hubungan asmara selama 9 tahun. Sayangnya, apa yang menanti mereka setelah momen lamaran itu tak bisa dibayangkan.

Ternyata, perjalanan mempersiapkan pernikahan tak semudah yang mereka pikirkan. Banyak keraguan yang justru dirasakan Gina setelah melihat sikap Nirwan dan keluarganya.

Roy Sungkono lamar Nasya Marcella, simple tapi romantis. (Foto: MNC Media)

Perbedaan latar belakang antara Nirwan dan Gina pun menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka. Apakah pasangan ini bisa melabuhkan cinta mereka di pernikahan? Simak series Just Wanna Say I Love You selengkapnya di Vision+.

