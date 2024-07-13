Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Momen Roy Sungkono Lamar Nasya Marcella, Simple tapi Romantis

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |13:15 WIB
Momen Roy Sungkono Lamar Nasya Marcella, <i>Simple</i> tapi Romantis
Momen Roy Sungkono Lamar Nasya Marcella, Simple tapi Romantis. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTARoy Sungkono akan menampilkan sisi romantisnya sebagai Nirwan dalam Episode Mungkin series Just Wanna Say I Love You. Dia melamar sang kekasih, Gina (Nasya Marcella) dalam suasana simple namun romantis.

Nirwan menghampiri Gina yang sedang melukis batik dan mengajaknya untuk lebih serius setelah menjalin hubungan asmara selama 9 tahun. Sayangnya, apa yang menanti mereka setelah momen lamaran itu tak bisa dibayangkan.

Ternyata, perjalanan mempersiapkan pernikahan tak semudah yang mereka pikirkan. Banyak keraguan yang justru dirasakan Gina setelah melihat sikap Nirwan dan keluarganya. 

Roy Sungkono lamar Nasya Marcella, simple tapi romantis. (Foto: MNC Media)
Roy Sungkono lamar Nasya Marcella, simple tapi romantis. (Foto: MNC Media)

Perbedaan latar belakang antara Nirwan dan Gina pun menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka. Apakah pasangan ini bisa melabuhkan cinta mereka di pernikahan? Simak series Just Wanna Say I Love You selengkapnya di Vision+.

Episode 1 dan 2 series yang diadaptasi dari delapan lagu populer Band Potret di era ‘90-an ini bisa Anda nikmati secara gratis. Sementara sisa episodenya bisa diakses dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sport. 

Unduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store di sini atau dengan mengakses www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/598/3067989/series_dendam-dnw5_large.jpeg
Cinta Laura dan Arya Vasco Tampil dengan Karakter Berbeda di Series Terbaru Vision+, Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058713/vision_plus-ycNi_large.jpg
Keuntungan Paket Combo Mevvah Vision+ yang Bisa Dinikmati Pelanggan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058710/vision_plus-TWyR_large.jpg
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/598/3049209/just_wanna_say_i_love_u-ryOW_large.jpg
Series Just Wanna Say I Love U Suguhkan Cerita Relate Lintas Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/598/3048622/montir_cantik-AVLG_large.jpg
Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047269/combo_mevvah-ierk_large.jpg
Dapatkan Akses Vision+ dan VIU Sekaligus Hanya dengan Rp49.000
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement