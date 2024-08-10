Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dapatkan Akses Vision+ dan VIU Sekaligus Hanya dengan Rp49.000

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |23:55 WIB
Dapatkan Akses Vision+ dan VIU Sekaligus Hanya dengan Rp49.000
Dapatkan akses Vision+ dan VIU sekaligus hanya dengan Rp49.000. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Anda kini bisa menikmati konten dua platform streaming populer, Vision+ dan VIU sekaligus dengan membeli paket Combo MeVVah seharga Rp49.000 melalui e-commerce Shopee. 

Dengan membeli paket tersebut, Anda akan mendapatkan dua kode voucher yang bisa digunakan pada masing-masing platform. Menariknya lagi, kedua kode tersebut, dapat Anda gunakan secara terpisah di platform masing-masing.

Kode akses tersebut akan memberikan Anda akses ke berbagai konten premiun Vision+ dan VIU. Bagi Anda yang membeli paket ini melalui Shoppe bisa meredeem kode voucher dengan langkah berikut:

Cara Redeem Kode Voucher Vision+

1.Login akun Anda di website Vision+ atau silakan klik *di sini*,

2.Kemudian pilih menu lalu tekan tombol setting,

