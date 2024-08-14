Series Just Wanna Say I Love U Suguhkan Cerita Relate Lintas Generasi

JAKARTA – Series Just Wanna Say I Love U membangkitkan nostalgia para penggemar band Potret. Pasalnya, delapan episode dalam series ini diadaptasi dari lagu-lagu populer milik band asuhan Melly Goeslaw tersebut.

Sutradara Zacky Aulia El Syahiq mengaku, tertantang menggarap Just Wanna Say I Love U karena harus menyajikan sebuah kisah yang terinspirasi dari era ‘90-an tetap relate dengan masa kini. Namun dia dimudahkan dengan tema cerita yang cukup universal: persahabatan, percintaan, dan konflik keluarga.

Series Just Wanna Say I Love U Suguhkan Cerita Relate Lintas Generasi. (Foto: MNC Media)

Walaupun begitu, Zacky memutuskan untuk tetap mempertahankan salah satu ciri khas era ‘90-an dalam salah satu episodenya. “Misalnya, kami tetap membuat adegan berkirim surat cinta dalam episode Mak Comblang. Sekarang kan sudah tidak relate ya,” tuturnya.

Zacky Aulia El Syahiq menambahkan, tema universal dan everlasting yang disuguhkan Just Wanna Say I Love U bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini.

Di lain pihak, Ria Imelda, produser Just Wanna Say I Love U mengatakan, adegan berkirim surat dalam episode Mak Comblang sebenarnya cukup menarik di era saat ini. “Generasi apapun cuteness itu akan selalu ada,” ujarnya.