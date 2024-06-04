Sinopsis Film Beyond the Law

JAKARTA - Sinopsis film Beyond the Law akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Beyond the Law adalah film aksi kriminal Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh James Cullen Bressack.

Film ini dibintangi oleh Steven Seagal, Johnny Messner, DMX, dan Bill Cobbs. Film ini mengikuti seorang mantan detektif yang bersumpah untuk membalas kematian anaknya yang terasing dan akhirnya menghadapi mafia lokal.

Sinopsis Film Beyond the Law

Seorang pemuda bernama Chance Wilson terjerumus ke dalam kehidupan yang penuh korupsi ketika kembali ke kota melawan keinginan ayahnya, Frank Wilson. Frank Wilson awalnya berharap untuk menjaga putranya tetap aman dan jauh dari masalah dengan pindah ke pedesaan setelah kematian istrinya. Percaya bahwa hidup di luar kota besar bukanlah kehidupan yang sebenarnya, Chance kembali ke kota di mana ia terlibat dengan gangster yang dipimpin oleh Desmond Packard.

Saat berada di kota, Chance mengembangkan reputasi buruk sebagai penjudi, sering kali bertaruh lebih dari yang bisa ia bayar. Suatu malam setelah berjudi di klub Packard, apartemen Chance diserang oleh Packard dan anak buahnya. Tidak dapat menghasilkan uang yang ia hutangkan, Chance dipukuli dengan kejam dan ditembak mati oleh Packard.

Detektif Polisi Ray Munce dipanggil ke tempat kejadian pembunuhan. Setelah itu, ia menemukan tempat tinggal Frank Wilson melalui teman terdekat dan tetangganya, Mr. Swilley. Detektif tersebut memberi tahu Frank tentang pembunuhan putranya dan Frank memulai pencarian keadilan untuk putranya. Ia dikunjungi di sebuah restoran oleh seorang kolega bernama Ashley Millet, yang sebelumnya bekerja di kantor Kejaksaan yang menawarkan dukungannya.

Sementara itu, berita tentang pembunuhan Chance dengan cepat sampai ke mafia lokal. Bos Augustino "Finn" Adair merasa tidak senang mengetahui bahwa Packard membunuh yang ternyata adalah "anak seorang polisi". Yang membuat keadaan semakin buruk adalah bahwa Frank Wilson bukan hanya mantan polisi yang hidup di luar jaringan, tetapi seorang pria yang dikenal Bos Adair sebagai "salah satu polisi paling kotor" di kota, dan seorang pria yang hidupnya harus dibeli atau diakhiri.