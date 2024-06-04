Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Beyond the Law

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |21:15 WIB
Sinopsis Film Beyond the Law
Sinopsis Film Beyond the Law (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Beyond the Law akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Beyond the Law adalah film aksi kriminal Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh James Cullen Bressack.

Film ini dibintangi oleh Steven Seagal, Johnny Messner, DMX, dan Bill Cobbs. Film ini mengikuti seorang mantan detektif yang bersumpah untuk membalas kematian anaknya yang terasing dan akhirnya menghadapi mafia lokal.

Sinopsis Film Beyond the Law

Seorang pemuda bernama Chance Wilson terjerumus ke dalam kehidupan yang penuh korupsi ketika kembali ke kota melawan keinginan ayahnya, Frank Wilson. Frank Wilson awalnya berharap untuk menjaga putranya tetap aman dan jauh dari masalah dengan pindah ke pedesaan setelah kematian istrinya. Percaya bahwa hidup di luar kota besar bukanlah kehidupan yang sebenarnya, Chance kembali ke kota di mana ia terlibat dengan gangster yang dipimpin oleh Desmond Packard.

Sinopsis Film Beyond the Law

Saat berada di kota, Chance mengembangkan reputasi buruk sebagai penjudi, sering kali bertaruh lebih dari yang bisa ia bayar. Suatu malam setelah berjudi di klub Packard, apartemen Chance diserang oleh Packard dan anak buahnya. Tidak dapat menghasilkan uang yang ia hutangkan, Chance dipukuli dengan kejam dan ditembak mati oleh Packard.

Detektif Polisi Ray Munce dipanggil ke tempat kejadian pembunuhan. Setelah itu, ia menemukan tempat tinggal Frank Wilson melalui teman terdekat dan tetangganya, Mr. Swilley. Detektif tersebut memberi tahu Frank tentang pembunuhan putranya dan Frank memulai pencarian keadilan untuk putranya. Ia dikunjungi di sebuah restoran oleh seorang kolega bernama Ashley Millet, yang sebelumnya bekerja di kantor Kejaksaan yang menawarkan dukungannya.

Sementara itu, berita tentang pembunuhan Chance dengan cepat sampai ke mafia lokal. Bos Augustino "Finn" Adair merasa tidak senang mengetahui bahwa Packard membunuh yang ternyata adalah "anak seorang polisi". Yang membuat keadaan semakin buruk adalah bahwa Frank Wilson bukan hanya mantan polisi yang hidup di luar jaringan, tetapi seorang pria yang dikenal Bos Adair sebagai "salah satu polisi paling kotor" di kota, dan seorang pria yang hidupnya harus dibeli atau diakhiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement