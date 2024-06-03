Sinopsis Film Unknown, Hilangnya Jati Diri Liam Neeson

JAKARTA - Sinopsis film Unknown akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unknown adalah film thriller aksi tahun 2011 yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, dan Frank Langella. Film ini diproduksi oleh Joel Silver, Leonard Goldberg, dan Andrew Rona, dan didasarkan pada novel Prancis tahun 2003 karya Didier Van Cauwelaert yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Out of My Head, yang diadaptasi sebagai naskah film oleh Oliver Butcher dan Stephen Cornwell.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 55% dari 207 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 5,8/10.

Sinopsis Film Unknown

Martin Harris dan istrinya, Liz, tiba di Berlin untuk menghadiri sebuah pertemuan tentang bioteknologi. Di hotel mereka, Harris menyadari bahwa ia meninggalkan koper di bandara dan naik taksi untuk mengambilnya kembali. Taksi tersebut mengalami kecelakaan dan terjun ke Sungai Spree, membuatnya pingsan. Sopir taksi menyelamatkannya namun melarikan diri dari tempat kejadian. Harris sadar kembali di rumah sakit setelah dalam koma selama empat hari.

Ketika Harris kembali ke hotel, ia menemukan Liz bersama pria lain. Liz mengatakan bahwa pria ini adalah suaminya dan menyatakan bahwa ia tidak mengenal Harris. Polisi dipanggil, dan Harris mencoba membuktikan identitasnya dengan menghubungi seorang rekan bernama Rodney Cole, namun tidak berhasil. Ia mencatat jadwalnya untuk keesokan harinya dari ingatannya. Ketika ia mengunjungi kantor Profesor Leo Bressler, yang seharusnya dia temui, "Dr. Harris" sudah ada di sana. Saat Harris mencoba membuktikan identitasnya, "Harris" memberikan identifikasi dan foto keluarga, yang keduanya menampilkan wajahnya. Kewalahan oleh krisis identitas, Harris kehilangan kesadaran dan terbangun kembali di rumah sakit. Seorang teroris bernama Smith membunuh perawat yang merawat Harris, tetapi Harris berhasil melarikan diri darinya.

Harris mencari bantuan dari seorang detektif swasta dan mantan agen Stasi, Ernst Jürgen. Satu-satunya petunjuk Harris adalah buku botani ayahnya dan Gina, sopir taksi, seorang imigran Bosnia yang tidak memiliki dokumen resmi dan telah bekerja di sebuah diner sejak kecelakaan itu terjadi. Sementara Harris membujuk Gina untuk membantunya, Jürgen menyelidiki Harris dan pertemuan tentang bioteknologi tersebut, dan menemukan bahwa pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Pangeran Shada dari Arab Saudi. Pangeran tersebut mendanai sebuah proyek rahasia yang dipimpin oleh Bressler, dan telah selamat dari beberapa percobaan pembunuhan. Jürgen curiga bahwa pencurian identitas mungkin terkait dengan hal tersebut.

Harris dan Gina diserang di apartemen Gina oleh Smith dan seorang teroris lainnya, Jones; mereka berhasil melarikan diri setelah Gina membunuh Smith. Harris menemukan bahwa Liz telah menulis serangkaian angka di bukunya, angka-angka tersebut sesuai dengan kata-kata yang ditemukan pada halaman-halaman tertentu. Dengan menggunakan jadwalnya, Harris menghadapi Liz sendirian; ia memberitahu bahwa Harris meninggalkan kopernya di bandara. Sementara itu, Jürgen menerima kunjungan Cole di kantornya dan mengungkapkan temuannya tentang sebuah kelompok teroris rahasia yang dikenal sebagai Bagian 15. Jürgen segera menduga bahwa Cole adalah mantan tentara bayaran dan anggota dari kelompok tersebut. Mengetahui bahwa Cole ada di sana untuk menginterogasi dan membunuhnya dan tanpa cara untuk melarikan diri, Jürgen melakukan bunuh diri untuk melindungi Harris.

Setelah mengambil koper Harris, Harris berpisah dengan Gina. Ketika Gina melihatnya diculik oleh Cole dan Jones, ia mencuri taksi dan mengikutinya. Ketika Harris sadar, Cole menjelaskan bahwa "Martin Harris" hanyalah nama samaran yang diciptakan oleh Harris.

Cedera kepala membuatnya percaya bahwa persona tersebut nyata; ketika Liz memberitahu Cole tentang cederanya, "Harris" diaktifkan sebagai penggantinya. Gina menabrak Jones sebelum ia dapat membunuh Harris, kemudian menabrak van Cole dari tepi jurang, membunuhnya juga. Setelah Harris menemukan kompartemen tersembunyi di kopernya yang berisi dua paspor Kanada, ia ingat bahwa ia dan Liz berada di Berlin tiga bulan sebelumnya untuk menanamkan bom di suite Pangeran Shada.