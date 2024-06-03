Sinopsis Film Criminal

JAKARTA - Sinopsis film Criminal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Criminal adalah film aksi thriller Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Ariel Vromen dan ditulis oleh Douglas Cook dan David Weisberg.

Film ini mengisahkan tentang seorang narapidana yang ditanamkan dengan ingatan agen CIA yang telah meninggal untuk menyelesaikan sebuah tugas.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 30% dari 138 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 4,4/10.

Xavier Heimdahl, industrialis Spanyol yang menjadi anarkis, mengatur agar rekannya Jan Strook—seorang peretas yang dikenal sebagai "the Dutchman"—membuat program lubang cacing yang akan memungkinkan pemiliknya untuk melewati semua kode komputer yang melindungi kode pertahanan nuklir dunia. Dutchman panik dan mencoba memberikan rahasianya kepada agen CIA Bill Pope. Meskipun Pope berhasil membawa Dutchman ke tempat perlindungan dan mendapatkan kembali uang untuk membayar jasanya, ia ditangkap oleh orang-orang Heimdahl dan disiksa sampai mati sebelum dia bisa memberi tahu siapa pun di mana dia menyembunyikan Dutchman tersebut.

Putus asa untuk menemukan Dutchman, atasan Pope, Quaker Wells, menghubungi Dr. Micah Franks, yang telah mengembangkan pengobatan yang secara teoretis dapat menanam pola ingatan orang mati ke orang yang masih hidup. Franks meminta mereka untuk "mencangkok" pengetahuan Pope ke dalam otak narapidana Jerico Stewart, yang mengalami kerusakan pada lobus frontalisnya karena penyalahgunaan saat kecil dan secara efektif adalah seorang sosiopat.

Setelah operasi, Jerico melarikan diri dari tahanan dan memalsukan kematiannya. Dia mencuri van pemeliharaan dan pergi ke rumah Pope, di mana dia menyandera janda Pope, Jillian, sambil mencari uang. Seiring berjalannya waktu, ia mengalami kilasan ingatan masa lalu Pope, tetapi yang dapat dia tentukan hanyalah bahwa tas uang tersebut disembunyikan di balik rak buku, tanpa mengidentifikasi di mana tas tersebut atau Dutchman disimpan.

CIA mengetahui bahwa Dutchman berencana menjual program itu kepada Rusia, percaya bahwa CIA telah mengkhianatinya. Untungnya, mereka berhasil menemukan Jerico setelah dia menghubungi Dr. Franks untuk obat menggunakan kode CIA Pope. Jerico mulai mengembangkan emosi dan memanfaatkan pengalaman Pope. Ketika Jerico mencoba untuk melacak rute yang ditempuh Pope untuk menyembunyikan Dutchman, Heimdahl menciptakan gangguan di bandara yang menarik perhatian Wells, memungkinkan kekasih dan kaki tangan Heimdahl, Elsa, untuk mencoba menangkap Jerico, membunuh pengawal CIA-nya sebelum Jerico melarikan diri dengan mengemudi taksi dari jembatan.

Jerico mundur ke rumah Pope, di mana dia bertemu Jillian dan menjelaskan situasinya padanya. Meskipun awalnya takut padanya, Jillian mulai menerima Jerico saat dia melihatnya membina hubungan dengan putrinya, Emma, yang memungkinkan Jerico tinggal semalam. Keesokan paginya, Jerico menyadari melalui percakapan dengan Jillian bahwa tas tersebut disembunyikan di koleksi buku langka di Universitas London tempat Jillian bekerja. Dia mencoba mengambil tas tersebut, tetapi dia ditangkap oleh Heimdahl dan Elsa begitu dia menemukannya. Heimdahl mengancam akan membunuh Jillian dan Emma kecuali Jerico membawanya ke Dutchman.