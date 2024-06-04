Sinopsis Film The Commuter, Konspirasi di Tengah KRL

JAKARTA - Sinopsis film The Commuter akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Commuter adalah film laga thriller tahun 2018 yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan ditulis oleh Byron Willinger, Philip de Blasi, dan Ryan Engle.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Florence Pugh, dan Sam Neill. Ceritanya mengikuti seorang pria yang tanpa disadari direkrut ke dalam konspirasi pembunuhan setelah bertemu dengan seorang wanita misterius saat perjalanan harian dengan kereta.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 55% berdasarkan 218 ulasan, dengan rating rata-rata 5,4/10.

Sinopsis Film The Commuter

Michael MacCauley, mantan petugas NYPD yang beralih menjadi agen asuransi, mengambil perjalanan kereta harian yang sama di Hudson Line dari Tarrytown ke Grand Central Terminal. Dia tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya, membahayakan keamanan keuangan keluarganya. Menunggu untuk mengungkapkan pemecatannya kepada istri dan anaknya, dia malah mengadu kepada Murphy, mantan rekannya yang masih berada di kepolisian.

Dalam perjalanan pulang, Michael bertemu dengan seorang wanita misterius, Joanna, yang mengusulkan situasi "hipotetis": dia memintanya untuk menemukan "Prynne," alias dari seorang penumpang yang tidak dikenal yang diklaim Joanna memiliki barang curian. Joanna memberitahu Michael bahwa dia akan menemukan $25,000 di kamar mandi dan akan dibayar $75,000 lagi setelah tugasnya selesai. Mengacu pada Michael yang merupakan mantan polisi, dia pergi, dan Michael menemukan $25,000 tersebut.

Michael mencoba meninggalkan kereta dengan uang itu, tetapi dia dihentikan oleh seorang remaja yang membawa amplop berisi cincin kawin istrinya, yang dikatakannya sebagai peringatan. Tidak dapat menghubungi istrinya melalui telepon, dia diam-diam mendekati penumpang lain, Walt, dengan menulis catatan di korannya untuk menghubungi polisi.

Michael meninggalkan pesan suara kepada Murphy yang menggambarkan situasinya dan menerima panggilan dari Joanna yang mengancam dirinya dan keluarganya. Dia memberitahu bahwa kereta dipasangi kamera tersembunyi dan untuk melihat ke luar, di mana dia melihat Walt didorong di depan bus yang bergerak dan terbunuh. Joanna menunjuk Michael ke pelacak GPS di jaketnya untuk ditanam pada Prynne.

Michael mendorong konduktor untuk melakukan pencarian keamanan acak, dengan mengatakan bahwa dia telah mengamati aktivitas mencurigakan oleh beberapa penumpang. Namun, ketika konduktor mencoba memeriksa tas seorang wanita, dia memprotes dengan keras. Seorang pria segera meninggalkan gerbong, dan Michael mengikutinya, tetapi pria itu menyerangnya, dan Michael menanam pelacak pada pria itu. Murphy menelepon kembali dan menjelaskan bahwa Prynne adalah saksi kunci dalam dugaan bunuh diri pejabat kota Enrique Mendez, membuat Michael menyadari bahwa Prynne akan dibunuh dan bahwa Michael sedang dijebak.

Di gerbong yang sepi, Michael menemukan mayat pria yang dia tanami pelacak dan lencana yang mengungkapkan bahwa dia adalah agen FBI. Joanna menelepon, menegur Michael karena menandai orang yang salah dan memperingatkan bahwa penumpang lain melaporkan aktivitas mencurigakannya ke polisi, yang menghentikan kereta untuk menyelidiki. Michael bersembunyi dengan mayat di bawah gerbong tetapi kehilangan $25,000.