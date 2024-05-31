Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Adegan Mesra Ariel Tatum dan Raditya Dika Tuai Komentar Netizen

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |00:01 WIB
Adegan Mesra Ariel Tatum dan Raditya Dika Tuai Komentar Netizen
Ariel Tatum dan Raditya Dika bintangi film Catatan Harian Menantu Sinting (Foto: ist)
JAKARTA - Soraya Intercine Films telah merilis teaser trailer resmi untuk film Catatan Harian Menantu Sinting yang menggoda. Film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Rosi L Simamora ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Juli 2024.

Film yang disutradarai oleh Sunil Soraya ini dimulai dengan adegan Minar (Ariel Tatum) dan Sahat (Raditya Dika) yang harus memastikan ranjang mereka tidak berderit sebelum melakukan aksi. Ranjang tersebut merupakan warisan turun temurun dari kakek, orang tua, hingga akhirnya sampai kepada Sahat.

Adegan Mesra Ariel Tatum dan Raditya Dika Tuai Komentar Netizen

Ketika Minar dan Sahat beraksi di atas ranjang, suara berderit tersebut semakin keras, memberikan gambaran tentang drama dan humor yang seimbang dalam film ini. Pasangan yang pernah tinggal bersama mertua pasti akan merasa terhubung dengan cerita ini.

"Diapain ya ranjang supaya nggak bersuara? Soalnya di rumah ada juga, pas pakai malam pertama suaranya nyaring. Canggung juga," komentar akun @diki*** di kolom komentar teaser trailer tersebut.

