Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ariel Tatum Nikah Mendadak Viral di X, Ada Apa?

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |05:30 WIB
Ariel Tatum Nikah Mendadak Viral di X, Ada Apa?
Ariel Tatum Nikah viral di X, gara-gara film Catatan Harian Menantu Sinting. (Foto: Instagram/@arieltatum)
A
A
A

JAKARTA - Tagar ‘Ariel Tatum Nikah’ mendadak viral di platform X, pada Jumat (17/5/2024). Okezone mencatat, tagar tersebut berada di puncak Trending Topic X hingga pukul 19.25 WIB, dengan 2.063 cuitan. 

Tagar tersebut viral bertepatan dengan pengumuman jadwal tayang dan perilisan poster resmi film Catatan Harian Menantu Sinting. Film tersebut merupakan karya terbaru sang aktris yang diadaptasi dari novel populer Rosi L. Simamora. 

Film tersebut berkisah tentang Minar (Ariel Tatum) dan Sahat (Raditya Dika) yang masih menanti hadirnya buah hati setelah 8 tahun menikah. Tak jarang, Minar berdebat dengan sang mertua yang kerap mencampuri urusan ranjang mereka. 

“Proyek ini adalah film komedi pertama aku. Ini cukup challenging karena aku terbiasa main drama. Sedangkan dalam film ini, dramanya dikemas secara komedi dan itu sedikit sulit,” ujarnya dikutip dari Instagram Soraya Intercine Films, pada Sabtu (18/5/2024). 

Sebelum menerima tawaran membintangi film tersebut, Ariel Tatum lebih dahulu membaca novel Catatan Harian Menantu Sinting. Dia mengaku, memerlukan waktu 2,5 jam untuk menyelesaikan pembacaan novel tersebut. 

Ariel Tatum Nikah viral di X gara-gara film Catatan Harian Menantu Sinting. (Foto: Soraya Intercine Films)

"Kisah novel itu bikin aku ketawa dan terharu. Semua emosi aku rasakan selama membaca buku itu. Pas di ending buku, aku sampai menangis. Saat itulah aku memutuskan untuk menerima peran menjadi Minar,” tuturnya lagi. 

Dalam salah satu video yang dirilis Soraya Intercine Films diperlihatkan adegan di mana Minar dan Sahat menjalani pemberkatan pernikahan. Ariel mengenakan kebaya putih dengan songket berwarna merah. Sementara Raditya terlihat memakai jas hitam. 

Halaman:
1 2
