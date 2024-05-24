RCTI Gelar Meet and Greet di Cibinong, Ada Instalasi Seni Road to EURO 2024

Meet and Greet sinetron RCTI di Cibinong, pada 25 Mei 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI kembali menggelar Meet & Greet Sinetron RCTI dan Art Installation Road to EURO 2024. Kali ini, event tersebut akan digelar di Cibinong City Mall 2, Jawa Barat, pada 25 Mei 2024.

Ada banyak keseruan dalam event ini, dari chit chat, games, hingga acting challenge bersama para pemain sinetron RCTI. Angela Gilsha dan Celia Thomas tampil sebagai bintang tamu mewakili mewakili sinetron Cinta Berakhir Bahagia.

Sementara Eza Yayang, Icuk Nugroho, Andri Sulistriandri, dan Fitri Ayu tampil sebagai bintang tamu mewakili cast sinetron Ada Copet Naik Ojek. Selain Meet & Greet Sinetron RCTI, Anda juga bisa menikmati instalasi seni menyambut Euro 2024.

Anda bisa mengabadikan momen di instalasi seni yang terpasang sejak 1 Mei hingga 25 Mei 2024 tersebut. Unggah potret terbaikmu di Instagram menggunakan hashtag ‘RoadToEuro2024’, ‘UEFAEURO2024’, dan ‘UEFAEURIDIRCTI’.

Ikuti pula gamesnya dengan menebak jumlah bendera yang terpasang di instalasi tersebut. Meet & Greet bersama cast sinetron Cinta Berakhir Bahagia dan Ada Copet Naik Ojek juga akan memberikan banyak doorprize dan hadiah spesial.

Karena itu, Anda warga Cibinong dapat menyambangi Atrium Lantai LG Cibinong City Mall 2, Jawa Barat, pada Sabtu, 25 Mei 2024, pukul 13.00 WIB. Sementara Art Installation Road to EURO 2024 tersedia di Lantai GF Cibinong City Mall 1.

Saksikan terus Layar Drama RCTI Cinta Berakhir Bahagia, Ada Copet Naik Ojek, dan Pesta Olahraga Eropa Terbesar 'UEFA EURO 2024' secara gratis hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.