Pemain Sinetron RCTI Siap Sapa Warga Medan dalam Meet and Greet 4 Mei 2024

Meet and Greet RCTI digelar di Medan pada 4 Mei 2024 (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan memanjakan para penggemarnya, khususnya yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Pada Sabtu, 4 Mei 2024, para pemain sinetron Layar Drama Indonesia akan hadir di Meet & Greet Sinetron RCTI yang berlangsung di Plaza Medan Fair pukul 14.30 WIB.

Meet & Greet ini akan menghadirkan para pemain sinetron 'Aku Mencintaimu Karena Allah' yaitu Lesti Kejora yang berperan sebagai Arsy dan Rizky Billar yang berperan sebagai Raja.

Sinetron ini menceritakan kisah Arsy yang harus menikah dengan Raja yaitu adik dari Rama yang merupakan calon pasangannya yang meninggal menjelang hari pernikahannya. Konflik yang muncul akibat Raja yang menikahi Arsy akibat tuntutan semata, bukan karena cinta.

Selain itu, ada pula pemain sinetron 'Cinta Berakhir Bahagia', yang akan menyapa masyarakat Medan.

Bukan hanya menyapa para penggemar, acara meet and greet juga akan diwarnai dengan banyak keseruan lainnya mulai dari chit chat, games hingga acting challenge bersama para pemain sinetron 'Aku Mencintaimu Karena Allah' dan ‘Cinta Berakhir Bahagia’. Tak hanya itu, ada quiz berhadiah dan juga doorprize tentunya.

Ikuti keseruan serta kemeriahan Meet & Greet pemain sinetron 'Aku Mencintaimu Karena Allah' dan 'Cinta Berakhir Bahagia’ hari Sabtu, 4 Mei 2024 pukul 14.30 WIB secara langsung di Atrium Utara, Plaza Medan Fair, Jl. Gatot Subroto No. 30, Sekip, Kota Medan.

Untuk warga Medan, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!