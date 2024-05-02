Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pemain Sinetron RCTI Siap Sapa Warga Medan dalam Meet and Greet 4 Mei 2024

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |18:35 WIB
Pemain Sinetron RCTI Siap Sapa Warga Medan dalam Meet and Greet 4 Mei 2024
Meet and Greet RCTI digelar di Medan pada 4 Mei 2024 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan memanjakan para penggemarnya, khususnya yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Pada Sabtu, 4 Mei 2024, para pemain sinetron Layar Drama Indonesia akan hadir di Meet & Greet Sinetron RCTI yang berlangsung di Plaza Medan Fair pukul 14.30 WIB.

Meet & Greet ini akan menghadirkan para pemain sinetron 'Aku Mencintaimu Karena Allah' yaitu Lesti Kejora yang berperan sebagai Arsy dan Rizky Billar yang berperan sebagai Raja.

Sinetron ini menceritakan kisah Arsy yang harus menikah dengan Raja yaitu adik dari Rama yang merupakan calon pasangannya yang meninggal menjelang hari pernikahannya. Konflik yang muncul akibat Raja yang menikahi Arsy akibat tuntutan semata, bukan karena cinta.

Selain itu, ada pula pemain sinetron 'Cinta Berakhir Bahagia', yang akan menyapa masyarakat Medan.

Meet and Greet RCTI di Medan

Meet and Greet RCTI digelar di Medan pada 4 Mei 2024 (Foto: MNC Media)

Bukan hanya menyapa para penggemar, acara meet and greet juga akan diwarnai dengan banyak keseruan lainnya mulai dari chit chat, games hingga acting challenge bersama para pemain sinetron 'Aku Mencintaimu Karena Allah' dan ‘Cinta Berakhir Bahagia’. Tak hanya itu, ada quiz berhadiah dan juga doorprize tentunya.

Ikuti keseruan serta kemeriahan Meet & Greet pemain sinetron 'Aku Mencintaimu Karena Allah' dan 'Cinta Berakhir Bahagia’ hari Sabtu, 4 Mei 2024 pukul 14.30 WIB secara langsung di Atrium Utara, Plaza Medan Fair, Jl. Gatot Subroto No. 30, Sekip, Kota Medan.

Untuk warga Medan, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement