Film Women From Rote Island Tayang di Cannes Film Festival 2024

Film Women From Rote Island tampil di Cannes Film Festival (Foto: ist)

JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari industri film Tanah Air. Film Indonesia yang bertajuk Women From Rote Island akan tayang di Marche du Film Cannes Film Festival 2024.

Marche du Film merupakan pasar film terbesar di dunia. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Cannes Film Festival 2024 yang diselenggarakan di Cannes, Prancis mulai 14 hingga 24 Mei 2024.

Kabar bahagia ini dibagikan dalam akun Instagram @bintangcahayasinema. Film 'Women From Rote Island' merupakan sebuah film festival yang ditulis dan disutradarai oleh Jeremias Nyangoen.

“Marche du Film Women From Rote Island dalam rangkaian Festival De Cannes 2024,” tulis akun tersebut, dikutip dari keterangan unggahannya, Rabu (15/5/2024).

Film Women From Rote Island pertama kali tayang pada tahun 2023 dan telah mendapatkan empat penghargaan di Festival Film Indonesia 2023.

Berdasarkan informasi dari Bintang Cahaya Sinema, film 'Women From Rote Island' ini dijadwalkan tayang pada Kamis, 16 Mei 2024 di Arcades 3, pukul 13.30 waktu Prancis.

Bukan cuma itu, Bintang Cahaya Sinema pun akan membawa 7 film lainnya untuk dipasarkan di Marche du Film.

“@bintangcahayasinema membuka Booth di @mdf_cannes @festivaldecannes 2024, terima kasih untuk yang sudah membuat janji di booth kami, Bintang Cahaya Sinema membawa 7 filmnya yang akan dipasarkan di @mdt_cannes,” sambungnya.

Lebih lanjut, aktris ternama Indonesia yang sempat menghadiri Cannes Film Festival 2023 lalu yaitu Raline Shah turut mengapresiasi penayangan film 'Women From Rote Island' di Marche du Film.

Pemeran film 5 cm itu memberikan sebuah memberikan apresiasinya berupa emoticon tepuk tangan di dalam kolom komentar unggahan tersebut.

