JAKARTA - Film Vina Sebelum 7 Hari mendadak menjadi perbincangan di kalangan netizen. Pasalnya, film bergenre horor garapan sutradara Anggy Umbara ini mendapat kecaman banyak dari netizen di sosial media.

Bukan tanpa alasan, film horor tersebut diketahui merupakan kisah nyata yang diangkat dari kasus pembunuhan perempuan asal Cirebon bernama Vina.

Pada 2016, Vina ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan akibat dibunuh dan diperkosa oleh sekelompok geng motor.

Suara warganet menyerukan boikot film horor ini berkumandang di sosial media X. Bukan hanya berdasarkan kisah nyata, film ini juga dianggap tak berempati pada korban dan justru malah diangkat sebagai kisah horor yang mendatangkan cuan.

1. Dianggap Tak Beretika

Film Vina Sebelum 7 Hari dianggap tak beretika karena mengangkat kisah pilu nyata mendiang Vina sebagai korban. Warganet mengungkap pihak yang terlibat di film ini justru menjadikan tragedi itu sebagai objek komersil.

“ORANG UDAH MENINGGAL MALAH DIJADIIN OBJEK KOMERSIL TOL*L, LET VINA REST IN PEACE BUKAN MALAH EKSPLOITASI KORBAN ANGGY UMBARA,” tulis akun @fa******.

“Mereka aja ga punya nurani apalagi kewarasan yang cukup untuk menyadari dimana salahnya film ini,” tambah @s1*******.

2. Menampilkan Adegan Kekerasan Seksual

Salah satunya yang masih hangat dibicarakan ialah adegan pemerkosaan Vina di film tersebut. Beredar cuplikan adegan saat para geng motor itu memerlakukan Vina dengan keji.