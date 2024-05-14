Sinopsis Film Overdrive, Pencurian Mobil Berujung Petaka

JAKARTA - Sinopsis film Overdrive akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Overdrive adalah film laga thriller tahun 2017 yang disutradarai oleh Antonio Negret dan ditulis oleh Michael Brandt dan Derek Haas.

Film ini dibintangi oleh Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss, Simon Abkarian, dan Clemens Schick. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 29% berdasarkan 14 ulasan, dengan rating rata-rata 4,1/10.

Sinopsis Film Overdrive

Andrew dan Garret Foster adalah saudara tiri yang beroperasi sebagai pencuri mobil internasional, menargetkan kendaraan kelas atas. Mereka mencuri Bugatti langka yang sedang dalam transit setelah dibeli di lelang di Prancis, tanpa menyadari bahwa mobil itu dibeli oleh bos kejahatan Marseille, Jacomo Morier. Anak buah Morier menangkap mereka saat mereka mencoba menjual mobil tersebut dan membawa mereka ke rumah Morier, di mana dia menunjukkan garasi penuhnya.

Dia kemudian berniat untuk menembak mereka, tetapi untuk menghindari hukuman mereka, saudara-saudara itu menawarkan untuk membantu Morier melengkapi koleksinya dengan mencuri Ferrari 250 GTO langka tahun 1962 (senilai $38.000.000) milik taipan kejam dan saingan, Max Klemp. Morier setuju tetapi menetapkan kondisi bahwa pencurian harus dilakukan dalam waktu satu minggu.

Saudara-saudara dengan cepat merekrut tim di Marseille untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk pacar Andrew, Stephanie, dan teman pencopetnya, Devin. Andrew memberitahu Garret bahwa ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya. Mereka juga harus menghadapi sepupu Morier, Laurent, yang mengawasi operasi mereka, serta sepasang agen Interpol.

Garret, yang baru-baru ini ditipu oleh seorang wanita yang berpura-pura jatuh cinta padanya, memulai hubungan dengan Devin. Sebagai jaminan, anak buah Morier menculik Stephanie di pasar Marseille. Andrew dan Garret tiba di apartemen mereka dan Devin memberi tahu mereka bahwa Stephanie telah diambil. Mereka pergi ke rumah Morier untuk menemukan Stephanie terikat dan dibungkam di bawah roda mobil yang berputar, yang Laurent ancam akan turunkan ke wajahnya. Andrew dan Garret berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan demi menyelamatkan Stephanie.

